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В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом

В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.09.2021

В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб, четверо с травами направлены в больницу после столкновения автобуса с легковым автомобилем на федеральной трассе на территории Башкирии,... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:30

2021-09-04T10:30

2021-09-04T10:30

происшествия

салават

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УФА, 4 сен – РИА Новости. Один человек погиб, четверо с травами направлены в больницу после столкновения автобуса с легковым автомобилем на федеральной трассе на территории Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, на трассе Р-240 в районе башкирского года Салавата столкнулись маршрутный автобус "Башавтотранс" №350 Уфа-Оренбург и "Приора".

салават

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, салават