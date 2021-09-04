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В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом
В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 04.09.2021
В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб, четверо с травами направлены в больницу после столкновения автобуса с легковым автомобилем на федеральной трассе на территории Башкирии,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:30
2021-09-04T10:30
2021-09-04T10:30
происшествия
салават
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УФА, 4 сен – РИА Новости. Один человек погиб, четверо с травами направлены в больницу после столкновения автобуса с легковым автомобилем на федеральной трассе на территории Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, на трассе Р-240 в районе башкирского года Салавата столкнулись маршрутный автобус "Башавтотранс" №350 Уфа-Оренбург и "Приора".
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происшествия, салават
В Башкирии один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб в аварии с автобусом и легковушкой в Башкирии, четверо пострадали