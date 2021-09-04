https://ria.ru/20210904/armi2021-1748700290.html

Российские военные победили в 19 конкурсах АрМИ-2021

Российские военные победили в 19 конкурсах АрМИ-2021 - РИА Новости, 04.09.2021

Российские военные победили в 19 конкурсах АрМИ-2021

Российские военнослужащие победили в 19 конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2021), сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:16

2021-09-04T16:16

2021-09-04T16:16

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

авиадартс

танковый биатлон

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие победили в 19 конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2021), сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что финал одного из конкурсов - "Танковый биатлон" - пройдёт в субботу, после чего состоится торжественная церемония закрытия АрМИ-2021.Согласно информации Минобороны РФ, три конкурса - "Кубок моря", "Глубина" и "Снайперский рубеж" - включали по два дивизиона, у каждого из которых были свои победители. К настоящему времени российские военнослужащие победили в 19 конкурсах, Иран, Белоруссия, Узбекистан и Китай - в трёх, Казахстан - в двух, Вьетнам, Сербия и Армения - в одном.Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), авиадартс, танковый биатлон, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)