https://ria.ru/20210904/afganistan-1748686014.html

ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане

ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане - РИА Новости, 04.09.2021

ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане

Лига арабских государств не собирается становиться посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, для этого у нее нет политических... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:13

2021-09-04T13:13

2021-09-04T13:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

лига арабских государств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748632182_0:64:2302:1359_1920x0_80_0_0_29da2e79df3efec03fa29b9e5bf25e94.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лига арабских государств не собирается становиться посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, для этого у нее нет политических интересов и юридических возможностей, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки.Он отметил, что один член ЛАГ - Катар - при этом имеет связи и хорошие отношения с талибами, играя большую роль в афганском диалоге, политической дискуссии на протяжении последних лет.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Хусама Заки >>

https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, лига арабских государств