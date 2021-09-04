Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/afganistan-1748686014.html
ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане
ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане - РИА Новости, 04.09.2021
ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане
Лига арабских государств не собирается становиться посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, для этого у нее нет политических... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:13
2021-09-04T13:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748632182_0:64:2302:1359_1920x0_80_0_0_29da2e79df3efec03fa29b9e5bf25e94.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лига арабских государств не собирается становиться посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, для этого у нее нет политических интересов и юридических возможностей, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки.Он отметил, что один член ЛАГ - Катар - при этом имеет связи и хорошие отношения с талибами, играя большую роль в афганском диалоге, политической дискуссии на протяжении последних лет.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Хусама Заки &gt;&gt;
https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748632182_76:0:2124:1536_1920x0_80_0_0_7aaa2ac3479a30082ba0d6b9b0954e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, лига арабских государств
13:13 04.09.2021
 
ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане

Замгенсека ЛАГ: Лига не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лига арабских государств не собирается становиться посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, для этого у нее нет политических интересов и юридических возможностей, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки.
"В ЛАГ не видят никакой возможности для того, чтобы организация играла какую-то роль в Афганистане. Это вообще не входит в ее политические интересы и даже юридические интересы и возможности", - сказал он.
Он отметил, что один член ЛАГ - Катар - при этом имеет связи и хорошие отношения с талибами, играя большую роль в афганском диалоге, политической дискуссии на протяжении последних лет.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Читайте полный текст интервью Хусама Заки >>
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 00:41Захват власти в Афганистане талибами
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния