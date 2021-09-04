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ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане
ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане - РИА Новости, 04.09.2021
ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане
Лига арабских государств не собирается становиться посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, для этого у нее нет политических... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:13
2021-09-04T13:13
2021-09-04T13:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
лига арабских государств
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лига арабских государств не собирается становиться посредником между талибами и другими политическими силами в Афганистане, для этого у нее нет политических интересов и юридических возможностей, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки.Он отметил, что один член ЛАГ - Катар - при этом имеет связи и хорошие отношения с талибами, играя большую роль в афганском диалоге, политической дискуссии на протяжении последних лет.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Хусама Заки >>
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в мире, талибан, афганистан, лига арабских государств
ЛАГ не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане
Замгенсека ЛАГ: Лига не будет посредником между талибами и другими силами в Афганистане