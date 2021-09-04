https://ria.ru/20210904/zaki-1748633736.html

Хусам Заки: ЛАГ не заинтересована играть какую-то роль в Афганистане

Хусам Заки: ЛАГ не заинтересована играть какую-то роль в Афганистане - РИА Новости, 04.09.2021

Хусам Заки: ЛАГ не заинтересована играть какую-то роль в Афганистане

Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хусам Заки рассказал в интервью РИА Новости о том, что в ЛАГ думают о ситуации в Афганистане, и... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:00

2021-09-04T13:00

2021-09-04T13:01

интервью

афганистан

лаг

хусам заки

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Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хусам Заки рассказал в интервью РИА Новости о том, что в ЛАГ думают о ситуации в Афганистане, и будет ли организация признавать новые власти страны и посредничать между талибами (представителями запрещенной в России террористической организации) и другими афганскими силами. Он также сообщил, что ЛАГ может сделать для того, чтобы уладить разногласия между Алжиром и Марокко, и оценил перспективы возвращения в организацию Сирии.– У многих стран ЛАГ традиционно сильные отношения с Афганистаном. Что ЛАГ думает о нынешней ситуации в этой стране? Будет ли признавать новые власти?– Ситуация в Афганистане беспокоит нас, потому что те темпы и скорость, с которой развивались события в этой стране, привели к ситуации, которая сейчас непредсказуема и нестабильна. Афганистан – страна, которая имеет очень важное историческое значение, и до 2001 года она стала центром для привлечения всех группировок террористических и экстремистских. Поэтому мы смотрим, очень внимательно следим за ситуацией и очень надеемся, что не превратится Афганистан еще раз в платформу для террористов.Что касается признания новых властей, то это ситуация, в которой каждая арабская страна имеет право решать отдельно. В этом плане ЛАГ не играет роль.– А может ли ЛАГ как одна из самых влиятельных организаций мусульманского мира выступить в качестве посредника между талибами и другими силами Афганистана?– В ЛАГ не видят никакой возможности для того, чтобы организация играла какую-то роль в Афганистане. Это вообще не входит в ее политические интересы и даже юридические интересы и возможности.Тем не менее, есть один член ЛАГ – это Катар – который имеет связи и хорошие отношения с талибами и играет большую роль в диалоге, политической дискуссии на протяжении последних лет.– Какую роль Лига арабских государств может сыграть в ослаблении напряженности после того, как Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко?– Это очень трудно... Противоречия между двумя странами продолжаются на протяжении почти 40 лет. Отношения имели нестабильный характер: то улучшались, то ухудшались. ЛАГ заявила о возможности и о готовности играть какую-то положительную роль, но для этого потребуется согласие обеих сторон – Алжира и Марокко.– А что по поводу другого конфликта на африканском континенте – между Египтом, Эфиопией и Суданом? Африканский союз выступает в качестве посредника в переговорах. Почему мы не видим какой-то роли Лиги арабских государств в этих переговорах?– Есть большая разница между ролью, которую могли бы играть Африканский союз и Лига арабских государств. В Лиге есть два участника этого кризиса – это Египет и Судан. В Африканском Союзе как раз три участника этого кризиса. Третий участник кризиса – это Эфиопия. Они попросили официально у Африканского Союза вмешаться в этот вопрос.У Лиги арабских государств есть решение, солидарное с позицией Египта и Судана. Поэтому мы не можем играть какую-то роль посредников, потому что мы стоим полностью за права Судана и Египта в этом вопросе.– Предстоит ли какая-либо встреча для активизации роли международного квартета посредников в палестино-израильском мирном процессе?– ЛАГ без сомнения выступает за активизацию роли квартета на Ближнем Востоке. Проблема находится внутри этого квартета. Один из участников этой группы на протяжении некоторого времени был против активизации его роли. Поэтому мы видим, что работа квартета парализована. Этот вопрос – тема обсуждения с министерством иностранных дел России. Но мы продолжаем проводить консультации по вопросам, как можно активизировать и развивать роль квартета.– Актуален ли вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств? Почему он вызывает разногласия?– Разногласия продолжаются между арабскими странами по этому поводу, потому что некоторые арабские страны по-прежнему придерживаются позиции, что пока не созрели конкретные направления, на конкретные вопросы не были получены ответы. Тут два фактора, два вопроса. Первый – что не было никакого развития политического процесса в Сирии. Это вопрос полного урегулирования конфликта с разных сторон. И второй фактор – это отношения Сирии с Ираном.Тем не менее, переговоры продолжаются, консультации между арабскими странами продолжаются, и если будет какой-то консенсус, общее согласие, то будет решение, чтобы Сирия вернулась на свое место в Лиге.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/taliby-1748609966.html

https://ria.ru/20210715/sudan-1741338518.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, афганистан, лаг, хусам заки