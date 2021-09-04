09:09 04.09.2021 (обновлено: 09:11 04.09.2021)
В Афганистане четыре человека погибли из-за праздничной стрельбы в воздух
В Афганистане четыре человека погибли, семь пострадали из-за праздничной стрельбы в воздух
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще семь получили ранения в Афганистане в нескольких инцидентах со стрельбой в воздух, совершенной боевиками движения "Талибан" * (террористическая организация запрещена в РФ), сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
Ранее представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Талибы заверили жителей Кабула, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу.
"Четыре человека погибли, и семь пострадали в результате выстрелов в воздух вчера поздно вечером", - сообщил источник.
На фоне опасений жителей талибы заявили, что по распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба у боевиков, которые будут стрелять в воздух в городах, станут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.
В начале августа движение "Талибан" * активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане" *, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана" *. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
* Террористические организации, запрещенные в России