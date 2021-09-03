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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/zolushka-1748495190.html
Появились первые отзывы о "Золушке" с гендерно-нейтральной феей-крестной
Появились первые отзывы о "Золушке" с гендерно-нейтральной феей-крестной - РИА Новости, 03.09.2021
Появились первые отзывы о "Золушке" с гендерно-нейтральной феей-крестной
В Сети появились первые отзывы о музыкальном фильме видеосервиса Amazon "Золушка" с кубино-американской певицей Камилой Кабельо в главной роли и Билли Портером... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:02
2021-09-03T14:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
пирс броснан
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы о музыкальном фильме видеосервиса Amazon "Золушка" с кубино-американской певицей Камилой Кабельо в главной роли и Билли Портером в образе гендерно-нейтральной феи-крестной.Лента Кэй Кэннон, премьера которой состоялась на платформе в эту пятницу, получила преимущественно низкие оценки. На сайте IMDb ее рейтинг пока лишь 4,3 балла из десяти. Не очень понравился фильм и кинокритикам. По данным Rotten Tomatoes — сайта-агрегатора по сборам рецензий, "Золушка" получила 39 процентов "свежести" от авторов киноизданий. Этот результат считается невысоким, так как на ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает более 60 процентов положительных оценок. По мнению Кортни Ховард, критика из Variety, режиссер хоть и подошла творчески к перезагрузке всеми любимой истории, но "Золушка" в ее исполнении "оставляет желать лучшего". "Музыка в "Золушке" доставляет удовольствие, но она пустая, перфомансы плоские, а диалоги неприятные" — отмечает Мэй Абдулбаки из ScreenRant."Безвкусный, резкий мюзикл, созданный по шаблону "Идеального голоса", сняли специально для того, чтобы попытаться заработать на популярности ремейков и сделать своих кинозвезд, как это сделала студия Disney. Кабельо старается изо всех сил, но есть есть куда расти", — считает критик и блогер Дэйв Ли. "Фильм похож на подростковые проекты Disney Channel с щепоткой сочной атмсоферы "Мулен Руж!", но в нем все равно не хватает магии, чтобы осуществить мечты или исполнить желания", — написал Брайан Лоури из CNN. Некоторые авторы рецензий добавили, что в киномюзикле недостаточно шуток, чтобы называть его комедией, да и химии, романтики между главными героями практически нет. А вот зрителям "Золушка" Кэй Кэннон понравилась. На том же Rotten Tomatoes фильму они поставили 87 процентов "свежести". В основе киномюзикла классическая сказка, но с отступлениями от традиционного сюжета. Золушка живет с мачехой и сводными сестрами, но мечтает открыть свой магазин одежды и не уверена, что хочет просто быть принцессой. Тем не менее бал, волшебство, хрустальные туфельки и прекрасный принц в фильме все же есть. Вместе с Кабельо и Портером в ленте снялись Николас Голицын (Принц), Идина Мензел (Мачеха), Пирс Броснан (Король) и другие.
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Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, пирс броснан
14:02 03.09.2021
 

Появились первые отзывы о "Золушке" с гендерно-нейтральной феей-крестной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы о музыкальном фильме видеосервиса Amazon "Золушка" с кубино-американской певицей Камилой Кабельо в главной роли и Билли Портером в образе гендерно-нейтральной феи-крестной.
Лента Кэй Кэннон, премьера которой состоялась на платформе в эту пятницу, получила преимущественно низкие оценки. На сайте IMDb ее рейтинг пока лишь 4,3 балла из десяти. Не очень понравился фильм и кинокритикам.
По данным Rotten Tomatoes — сайта-агрегатора по сборам рецензий, "Золушка" получила 39 процентов "свежести" от авторов киноизданий. Этот результат считается невысоким, так как на ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает более 60 процентов положительных оценок.
По мнению Кортни Ховард, критика из Variety, режиссер хоть и подошла творчески к перезагрузке всеми любимой истории, но "Золушка" в ее исполнении "оставляет желать лучшего".
"Музыка в "Золушке" доставляет удовольствие, но она пустая, перфомансы плоские, а диалоги неприятные" — отмечает Мэй Абдулбаки из ScreenRant.
"Безвкусный, резкий мюзикл, созданный по шаблону "Идеального голоса", сняли специально для того, чтобы попытаться заработать на популярности ремейков и сделать своих кинозвезд, как это сделала студия Disney. Кабельо старается изо всех сил, но есть есть куда расти", — считает критик и блогер Дэйв Ли.
"Фильм похож на подростковые проекты Disney Channel с щепоткой сочной атмсоферы "Мулен Руж!", но в нем все равно не хватает магии, чтобы осуществить мечты или исполнить желания", — написал Брайан Лоури из CNN.
Некоторые авторы рецензий добавили, что в киномюзикле недостаточно шуток, чтобы называть его комедией, да и химии, романтики между главными героями практически нет.
А вот зрителям "Золушка" Кэй Кэннон понравилась. На том же Rotten Tomatoes фильму они поставили 87 процентов "свежести".
В основе киномюзикла классическая сказка, но с отступлениями от традиционного сюжета. Золушка живет с мачехой и сводными сестрами, но мечтает открыть свой магазин одежды и не уверена, что хочет просто быть принцессой. Тем не менее бал, волшебство, хрустальные туфельки и прекрасный принц в фильме все же есть.
Вместе с Кабельо и Портером в ленте снялись Николас Голицын (Принц), Идина Мензел (Мачеха), Пирс Броснан (Король) и другие.
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
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