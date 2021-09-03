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На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 03.09.2021
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:07
2021-09-03T14:07
происшествия
землетрясение
российская академия наук
сахалин
охотское море
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано сегодня (в пятницу) в 21.14 (13.14 мск) на глубине 602 километра", - сообщили в службе, уточнив, что эпицентр находился в 216 километрах от села Соболиное Поронайского района в Охотском море.Информация об ощутимости подземных толчков уточняется, угроза цунами не объявлялась.
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происшествия, землетрясение, российская академия наук, сахалин, охотское море, россия
14:07 03.09.2021
 
На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Сахалине на глубине 602 километра

© РИА НовостиСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано сегодня (в пятницу) в 21.14 (13.14 мск) на глубине 602 километра", - сообщили в службе, уточнив, что эпицентр находился в 216 километрах от села Соболиное Поронайского района в Охотском море.
Информация об ощутимости подземных толчков уточняется, угроза цунами не объявлялась.
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ПроисшествияЗемлетрясениеРоссийская академия наукСахалинОхотское мореРоссия
 
 
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