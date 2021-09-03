https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 03.09.2021
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:07
2021-09-03T14:07
2021-09-03T14:07
происшествия
землетрясение
российская академия наук
сахалин
охотское море
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано сегодня (в пятницу) в 21.14 (13.14 мск) на глубине 602 километра", - сообщили в службе, уточнив, что эпицентр находился в 216 километрах от села Соболиное Поронайского района в Охотском море.Информация об ощутимости подземных толчков уточняется, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20210831/zemletryasenie-1747975770.html
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происшествия, землетрясение, российская академия наук, сахалин, охотское море, россия
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Сахалине на глубине 602 километра