https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 03.09.2021

На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:07

2021-09-03T14:07

2021-09-03T14:07

происшествия

землетрясение

российская академия наук

сахалин

охотское море

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано сегодня (в пятницу) в 21.14 (13.14 мск) на глубине 602 километра", - сообщили в службе, уточнив, что эпицентр находился в 216 километрах от села Соболиное Поронайского района в Охотском море.Информация об ощутимости подземных толчков уточняется, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210831/zemletryasenie-1747975770.html

сахалин

охотское море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, землетрясение, российская академия наук, сахалин, охотское море, россия