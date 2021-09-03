https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748555951.html

"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена

"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена - РИА Новости, 03.09.2021

"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена

Читатели японской газеты "Майнити" прокомментировали встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Многие из них... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:14

2021-09-03T14:14

2021-09-03T16:25

в мире

украина

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели японской газеты "Майнити" прокомментировали встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Многие из них считают, что ее итогом стали лишь пустые обещания без какой-либо конкретики."Байден-сан только запутывает всю международную ситуацию!" — считает пользователь с ником xxx."Да-а. Совсем запутался Байден с этой Украиной и своим сынком Хантером! А встреча с Зеленским безрезультатна. 0:0!" — сыронизировал alkali_acid."Что-то в американской политике перестал ощущаться твердый стержень. Меня обуревают смутные сомнения!" — отметил kon."Да чего уж там. Брошенной оказалась эта Украина!" — подытожили юзеры сайта.Украинский лидер Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где он уже встретился с президентом США Джо Байденом. В числе прочего глава Белого дома пообещал предоставить Киеву военную помощь на 60 миллионов долларов, а также "помочь обеспечению потребностей Украины в газе за счет других альтернативных источников" на фоне завершения строительства "Северного потока — 2". Кроме того, в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2