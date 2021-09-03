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https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748555951.html
"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена - РИА Новости, 03.09.2021
"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
Читатели японской газеты "Майнити" прокомментировали встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Многие из них... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:14
2021-09-03T16:25
в мире
украина
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели японской газеты "Майнити" прокомментировали встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Многие из них считают, что ее итогом стали лишь пустые обещания без какой-либо конкретики."Байден-сан только запутывает всю международную ситуацию!" — считает пользователь с ником xxx."Да-а. Совсем запутался Байден с этой Украиной и своим сынком Хантером! А встреча с Зеленским безрезультатна. 0:0!" — сыронизировал alkali_acid."Что-то в американской политике перестал ощущаться твердый стержень. Меня обуревают смутные сомнения!" — отметил kon."Да чего уж там. Брошенной оказалась эта Украина!" — подытожили юзеры сайта.Украинский лидер Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где он уже встретился с президентом США Джо Байденом. В числе прочего глава Белого дома пообещал предоставить Киеву военную помощь на 60 миллионов долларов, а также "помочь обеспечению потребностей Украины в газе за счет других альтернативных источников" на фоне завершения строительства "Северного потока — 2". Кроме того, в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html
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353
60
в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2
14:14 03.09.2021 (обновлено: 16:25 03.09.2021)
 
"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена

Читатели "Майнити" разочаровались в итогах встречи Байдена и Зеленского

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели японской газеты "Майнити" прокомментировали встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Многие из них считают, что ее итогом стали лишь пустые обещания без какой-либо конкретики.
"Байден-сан только запутывает всю международную ситуацию!" — считает пользователь с ником xxx.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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"Да-а. Совсем запутался Байден с этой Украиной и своим сынком Хантером! А встреча с Зеленским безрезультатна. 0:0!" — сыронизировал alkali_acid.
"Что-то в американской политике перестал ощущаться твердый стержень. Меня обуревают смутные сомнения!" — отметил kon.
"Да чего уж там. Брошенной оказалась эта Украина!" — подытожили юзеры сайта.
Украинский лидер Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где он уже встретился с президентом США Джо Байденом. В числе прочего глава Белого дома пообещал предоставить Киеву военную помощь на 60 миллионов долларов, а также "помочь обеспечению потребностей Украины в газе за счет других альтернативных источников" на фоне завершения строительства "Северного потока — 2". Кроме того, в релизе упоминается "недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00
Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
 
В миреУкраинаКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2
 
 
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