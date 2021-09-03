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https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748528829.html
Зеленский ответил студенту Стэнфорда, станет ли "драконом"
Зеленский ответил студенту Стэнфорда, станет ли "драконом" - РИА Новости, 03.09.2021
Зеленский ответил студенту Стэнфорда, станет ли "драконом"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильное украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима в стране: "дракон" на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:41
2021-09-03T12:41
в мире
украина
сша
калифорния
марк захаров
владимир зеленский
стэнфордский университет
112 украина
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильное украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима в стране: "дракон" на Украине точно не появится.Зеленский в ходе визита в США встретился со студентами Стэнфордского университета в Калифорнии. Один из студентов по-русски задал президенту вопрос-метафору: не чувствует ли Зеленский, что становится драконом, как в сказке, в которой человек убивает дракона, но позже сам им становиться."Я вам отвечу на вашем родном языке… Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России - ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы, что не хотел, кто бы себе, что не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут", - ответил Зеленский студенту по-русски. Трансляцию вел телеканал "Дом".Зеленский также вспомнил фильм российского режиссера Марка Захарова "Убить дракона". "Великого режиссера вашей страны. Мы никогда в Украине не говорили, что у русских людей нет истории. У нас есть даже совместная история, у нас есть даже совместные победы и есть очень много великих людей… Считаю, что мы все равно соседи и будет все равно позитивный результат", - добавил президент.Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго. Парламентарий считает проявлением узурпации и диктатуры&nbsp; введение Зеленским санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20210903/grazhdanstvo-1748525904.html
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в мире, украина, сша, калифорния, марк захаров, владимир зеленский, стэнфордский университет, 112 украина , страна.ua, тарас козак, россия
12:41 03.09.2021
 
Зеленский ответил студенту Стэнфорда, станет ли "драконом"

Президент Украины Зеленский: "дракон" на Украине точно не появится

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильное украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима в стране: "дракон" на Украине точно не появится.
Зеленский в ходе визита в США встретился со студентами Стэнфордского университета в Калифорнии. Один из студентов по-русски задал президенту вопрос-метафору: не чувствует ли Зеленский, что становится драконом, как в сказке, в которой человек убивает дракона, но позже сам им становиться.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
12:38
Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство
"Я вам отвечу на вашем родном языке… Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России - ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы, что не хотел, кто бы себе, что не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут", - ответил Зеленский студенту по-русски. Трансляцию вел телеканал "Дом".
Зеленский также вспомнил фильм российского режиссера Марка Захарова "Убить дракона". "Великого режиссера вашей страны. Мы никогда в Украине не говорили, что у русских людей нет истории. У нас есть даже совместная история, у нас есть даже совместные победы и есть очень много великих людей… Считаю, что мы все равно соседи и будет все равно позитивный результат", - добавил президент.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго. Парламентарий считает проявлением узурпации и диктатуры  введение Зеленским санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
02:41
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов
 
В миреУкраинаСШАКалифорнияМарк ЗахаровВладимир ЗеленскийСтэнфордский университет112 УкраинаСтрана.uaТарас КозакРоссия
 
 
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