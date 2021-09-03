Зеленский ответил студенту Стэнфорда, станет ли "драконом"
Президент Украины Зеленский: "дракон" на Украине точно не появится
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильное украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима в стране: "дракон" на Украине точно не появится.
Зеленский в ходе визита в США встретился со студентами Стэнфордского университета в Калифорнии. Один из студентов по-русски задал президенту вопрос-метафору: не чувствует ли Зеленский, что становится драконом, как в сказке, в которой человек убивает дракона, но позже сам им становиться.
"Я вам отвечу на вашем родном языке… Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России - ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы, что не хотел, кто бы себе, что не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут", - ответил Зеленский студенту по-русски. Трансляцию вел телеканал "Дом".
Зеленский также вспомнил фильм российского режиссера Марка Захарова "Убить дракона". "Великого режиссера вашей страны. Мы никогда в Украине не говорили, что у русских людей нет истории. У нас есть даже совместная история, у нас есть даже совместные победы и есть очень много великих людей… Считаю, что мы все равно соседи и будет все равно позитивный результат", - добавил президент.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти, но она продлится недолго. Парламентарий считает проявлением узурпации и диктатуры введение Зеленским санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".