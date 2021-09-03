https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748449946.html

Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов

Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов - РИА Новости, 03.09.2021

Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов

В последние годы Украина вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:41

2021-09-03T02:41

2021-09-03T02:41

в мире

украина

владимир зеленский

укроборонпром

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В последние годы Украина вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Стэндфордский университет, трансляция выступления президента велась офисом президента в Facebook."Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета", - сказал глава государства.По словам Зеленского, он и его соратники мечтали это изменить, при этом "единственным вариантом" для реализации этих планов стал его приход к власти."И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается - это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, войско-морской флот", - заявил украинский лидер, не уточнив, о каких самолетах, вертолетах и танках идет речь.С 2016 года Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета, а в конце августа стало известно, что концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез". Кроме того, единственный построенный к параду в честь Дня независимости танк "Оплот" сломался на репетиции и не принял участия в мероприятии.

https://ria.ru/20200816/1575834031.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/ukraina-1747205284.html

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в мире, украина, владимир зеленский, укроборонпром