https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748449946.html
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов - РИА Новости, 03.09.2021
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов
В последние годы Украина вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:41
2021-09-03T02:41
2021-09-03T02:41
в мире
украина
владимир зеленский
укроборонпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733156285_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_34c2502e31cd49865a725a6dc7c94e07.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В последние годы Украина вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Стэндфордский университет, трансляция выступления президента велась офисом президента в Facebook."Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета", - сказал глава государства.По словам Зеленского, он и его соратники мечтали это изменить, при этом "единственным вариантом" для реализации этих планов стал его приход к власти."И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается - это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, войско-морской флот", - заявил украинский лидер, не уточнив, о каких самолетах, вертолетах и танках идет речь.С 2016 года Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета, а в конце августа стало известно, что концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез". Кроме того, единственный построенный к параду в честь Дня независимости танк "Оплот" сломался на репетиции и не принял участия в мероприятии.
https://ria.ru/20200816/1575834031.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/ukraina-1747205284.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733156285_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_ee3cbb63deb996c60ff1ebc1d8076bc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, укроборонпром
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов
Зеленский заявил, что после его прихода к власти начали строить самолеты и вертолеты
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.
В последние годы Украина
вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский
заявил во время своего визита в Стэндфордский университет, трансляция выступления президента велась офисом президента в Facebook
.
"Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, он и его соратники мечтали это изменить, при этом "единственным вариантом" для реализации этих планов стал его приход к власти.
"И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается - это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, войско-морской флот", - заявил украинский лидер, не уточнив, о каких самолетах, вертолетах и танках идет речь.
С 2016 года Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета, а в конце августа стало известно, что концерн "Укроборонпром
" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез". Кроме того, единственный построенный к параду в честь Дня независимости танк "Оплот" сломался на репетиции и не принял участия в мероприятии.