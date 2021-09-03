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Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов - РИА Новости, 03.09.2021
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов
В последние годы Украина вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:41
2021-09-03T02:41
в мире
украина
владимир зеленский
укроборонпром
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В последние годы Украина вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Стэндфордский университет, трансляция выступления президента велась офисом президента в Facebook."Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета", - сказал глава государства.По словам Зеленского, он и его соратники мечтали это изменить, при этом "единственным вариантом" для реализации этих планов стал его приход к власти."И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается - это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, войско-морской флот", - заявил украинский лидер, не уточнив, о каких самолетах, вертолетах и танках идет речь.С 2016 года Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета, а в конце августа стало известно, что концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез". Кроме того, единственный построенный к параду в честь Дня независимости танк "Оплот" сломался на репетиции и не принял участия в мероприятии.
https://ria.ru/20200816/1575834031.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/ukraina-1747205284.html
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в мире, украина, владимир зеленский, укроборонпром
02:41 03.09.2021
 
Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов

Зеленский заявил, что после его прихода к власти начали строить самолеты и вертолеты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В последние годы Украина вновь стала строить собственные самолеты и вертолеты, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Стэндфордский университет, трансляция выступления президента велась офисом президента в Facebook.
"Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета", - сказал глава государства.
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По словам Зеленского, он и его соратники мечтали это изменить, при этом "единственным вариантом" для реализации этих планов стал его приход к власти.
"И сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, и оказывается - это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, войско-морской флот", - заявил украинский лидер, не уточнив, о каких самолетах, вертолетах и танках идет речь.
С 2016 года Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета, а в конце августа стало известно, что концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез". Кроме того, единственный построенный к параду в честь Дня независимости танк "Оплот" сломался на репетиции и не принял участия в мероприятии.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийУкроборонпром
 
 
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