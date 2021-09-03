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Наука
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Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой
Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 03.09.2021
Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой
Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила сама компания Microsoft. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:29
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наука
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила сама компания Microsoft.Такая проблема делает большую часть графического интерфейса Windows 11 бесполезным.Баг затронул последние сборки операционной системы — 22449 и 22000.176.В Microsoft предложили временное решение: пользователям придется зайти в командную строку и вручную внести правку в реестр ОС. После перезагрузки неполадка должна быть исправлена.Релиз новой версии Windows запланирован на 5 октября — именно с этой даты стартует развертывание бесплатного обновления для всех пользователей лицензионных копий Windows, компьютеры которых на аппаратном уровне отвечают требованиям Microsoft.
https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html
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технологии, microsoft corporation, windows
15:29 03.09.2021 (обновлено: 17:41 03.09.2021)
 

Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила сама компания Microsoft.
Такая проблема делает большую часть графического интерфейса Windows 11 бесполезным.
Баг затронул последние сборки операционной системы — 22449 и 22000.176.
В Microsoft предложили временное решение: пользователям придется зайти в командную строку и вручную внести правку в реестр ОС. После перезагрузки неполадка должна быть исправлена.
Релиз новой версии Windows запланирован на 5 октября — именно с этой даты стартует развертывание бесплатного обновления для всех пользователей лицензионных копий Windows, компьютеры которых на аппаратном уровне отвечают требованиям Microsoft.
Windows 11
22 июля, 11:53Наука
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