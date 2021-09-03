https://ria.ru/20210903/windows-1748573303.html
Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой
Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 03.09.2021
Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой
Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила сама компания Microsoft. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:29
2021-09-03T15:29
2021-09-03T17:41
наука
технологии
microsoft corporation
windows
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622204_0:5:1786:1010_1920x0_80_0_0_822911df1404f5b22ae7253d00085bc8.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила сама компания Microsoft.Такая проблема делает большую часть графического интерфейса Windows 11 бесполезным.Баг затронул последние сборки операционной системы — 22449 и 22000.176.В Microsoft предложили временное решение: пользователям придется зайти в командную строку и вручную внести правку в реестр ОС. После перезагрузки неполадка должна быть исправлена.Релиз новой версии Windows запланирован на 5 октября — именно с этой даты стартует развертывание бесплатного обновления для всех пользователей лицензионных копий Windows, компьютеры которых на аппаратном уровне отвечают требованиям Microsoft.
https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622204_217:0:1569:1014_1920x0_80_0_0_3928f8a5f691ceebe2bb827652e49e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, microsoft corporation, windows
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Очередное обновление бета-версии Windows
11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила
сама компания Microsoft
.
Такая проблема делает большую часть графического интерфейса Windows 11 бесполезным.
Баг затронул последние сборки операционной системы — 22449 и 22000.176.
В Microsoft предложили временное решение: пользователям придется зайти в командную строку и вручную внести правку в реестр ОС. После перезагрузки неполадка должна быть исправлена.
Релиз новой версии Windows запланирован на 5 октября — именно с этой даты стартует развертывание бесплатного обновления для всех пользователей лицензионных копий Windows, компьютеры которых на аппаратном уровне отвечают требованиям Microsoft.