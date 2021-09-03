https://ria.ru/20210903/windows-1748573303.html

Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой

Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 03.09.2021

Пользователи Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой

Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила сама компания Microsoft. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:29

2021-09-03T15:29

2021-09-03T17:41

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное обновление бета-версии Windows 11 вывело из строя меню "Пуск" и панель задач компьютера. О проблеме сообщила сама компания Microsoft.Такая проблема делает большую часть графического интерфейса Windows 11 бесполезным.Баг затронул последние сборки операционной системы — 22449 и 22000.176.В Microsoft предложили временное решение: пользователям придется зайти в командную строку и вручную внести правку в реестр ОС. После перезагрузки неполадка должна быть исправлена.Релиз новой версии Windows запланирован на 5 октября — именно с этой даты стартует развертывание бесплатного обновления для всех пользователей лицензионных копий Windows, компьютеры которых на аппаратном уровне отвечают требованиям Microsoft.

https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows