https://ria.ru/20210903/vystuplenie-1748446589.html

Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ

Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021

Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ

Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, основная тема выступление - развитие Дальнего... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T00:40

2021-09-03T00:40

2021-09-03T00:40

технологии

монголия

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

аргентина

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, основная тема выступление - развитие Дальнего Востока, но и внимание Афганистану будет уделено.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Но не исключено, что выскажется о ситуации в Афганистане.Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников.В этом году в работе форума примут участие президенты Казахстана и Монголии. Они будут в режиме онлайн. Кроме того, со своими видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины, лидер Китая, премьеры Индии и Таиланда.Перед пленарной сессией президент в режиме видео-конференц-связи пообщается с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. А также примет участие в запуске логистического центра во Владивостоке.

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html

https://ria.ru/20210830/vef-1747857338.html

монголия

владивосток

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, монголия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, аргентина, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)