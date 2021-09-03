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Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ
Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021
Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, основная тема выступление - развитие Дальнего... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T00:40
2021-09-03T00:40
технологии
монголия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
аргентина
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, основная тема выступление - развитие Дальнего Востока, но и внимание Афганистану будет уделено.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Но не исключено, что выскажется о ситуации в Афганистане.Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников.В этом году в работе форума примут участие президенты Казахстана и Монголии. Они будут в режиме онлайн. Кроме того, со своими видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины, лидер Китая, премьеры Индии и Таиланда.Перед пленарной сессией президент в режиме видео-конференц-связи пообщается с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. А также примет участие в запуске логистического центра во Владивостоке.
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748366263.html
https://ria.ru/20210830/vef-1747857338.html
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технологии, монголия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, аргентина, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
00:40 03.09.2021
 
Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ

Президент Путин расскажет о развитии Дальнего Востока на пленарном заседании ВЭФ

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, основная тема выступление - развитие Дальнего Востока, но и внимание Афганистану будет уделено.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Путин затронет тему Афганистана во время выступления на ВЭФ, заявил Песков
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Но не исключено, что выскажется о ситуации в Афганистане.
Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников.
В этом году в работе форума примут участие президенты Казахстана и Монголии. Они будут в режиме онлайн. Кроме того, со своими видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины, лидер Китая, премьеры Индии и Таиланда.
Перед пленарной сессией президент в режиме видео-конференц-связи пообщается с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. А также примет участие в запуске логистического центра во Владивостоке.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 16:29
Путин на ВЭФ после выступления пообщается со спикерами ключевых сессий
 
ТехнологииМонголияВладивостокВладимир ПутинДмитрий ПесковАргентинаДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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