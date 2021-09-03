https://ria.ru/20210903/vyplata-1748531442.html
Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей
Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей - РИА Новости, 03.09.2021
Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей
Более 30 миллионов российских пенсионеров получили в четверг выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:50
2021-09-03T12:50
2021-09-03T13:00
общество
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Более 30 миллионов российских пенсионеров получили в четверг выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам граждан в один день. Это в принципе, наверное, рекордная по количеству и по охвату социальная выплата, которую получили наши граждане", - сказал Котяков журналистам на полях ВЭФ.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на эти выплаты суммарно понадобится порядка 500 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/dengi-1748105326.html
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общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:50 03.09.2021 (обновлено: 13:00 03.09.2021)
Более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей
Котяков: более 30 миллионов пенсионеров получили выплату в десять тысяч рублей