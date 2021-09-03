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Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, а по некоторым направлениям, где создаются рабочие места, есть приток населения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:51
2021-09-03T11:51
2021-09-03T12:14
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
экономика
общество
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, а по некоторым направлениям, где создаются рабочие места, есть приток населения, заявил президент РФ Владимир Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
11:51 03.09.2021 (обновлено: 12:14 03.09.2021)
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин
Президент Путин: темпы депопуляции на Дальнем Востоке сократились