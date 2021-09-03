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Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, а по некоторым направлениям, где создаются рабочие места, есть приток населения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:51
2021-09-03T12:14
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
экономика
общество
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, а по некоторым направлениям, где создаются рабочие места, есть приток населения, заявил президент РФ Владимир Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748486915.html
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дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
11:51 03.09.2021 (обновлено: 12:14 03.09.2021)
 
Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин

Президент Путин: темпы депопуляции на Дальнем Востоке сократились

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, а по некоторым направлениям, где создаются рабочие места, есть приток населения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Темпы депопуляции, темпы выезда сократились. Да, продолжают уезжать, но повторяю еще раз - темпы выезда сократились. А по некоторым направлениям, мы видим, идет приток, там, где создаются хорошие предприятия, в частности, судостроительный завод "Звезда", там не хватает специалистов, они приезжают из других регионов России, вот так это работает, такие проекты и нужны", - сказал Путин, выступая на ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Путин оценил уровень рождаемости на Дальнем Востоке
 
Дальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ЭкономикаОбществоВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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