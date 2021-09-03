Темпы выезда с Дальнего Востока сократились, заявил Путин

"Темпы депопуляции, темпы выезда сократились. Да, продолжают уезжать, но повторяю еще раз - темпы выезда сократились. А по некоторым направлениям, мы видим, идет приток, там, где создаются хорошие предприятия, в частности, судостроительный завод "Звезда", там не хватает специалистов, они приезжают из других регионов России, вот так это работает, такие проекты и нужны", - сказал Путин, выступая на ВЭФ.