01:45 03.09.2021 (обновлено: 01:49 03.09.2021)
Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму
ЦИК: в 55 странах откроются 93 избирательных участка для досрочного голосования в Госдуму
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается с 3 сентября, следует из календарного плана российского ЦИК.
Как отмечается в документе, досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории России, а также групп избирателей, проживающих за границей, может начинаться не ранее 3 сентября.
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Для отдельных групп групп избирателей предлагается провести досрочное голосование на 93 избирательных участках в 53 странах, рассказал в ходе заседания член ЦИК Евгений Шевченко. Подавляющее большинство из этих 93 комиссий будет работать один день, пояснил он.
Также, согласно календарному плану ЦИК, с 3 сентября начнется досрочное голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".