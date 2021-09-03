https://ria.ru/20210903/vybory-1748448540.html

Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму

Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму - РИА Новости, 03.09.2021

Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму

Досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается с 3 сентября, следует из календарного плана... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T01:45

2021-09-03T01:45

2021-09-03T01:49

политика

катар

оман

госдума рф

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается с 3 сентября, следует из календарного плана российского ЦИК.Как отмечается в документе, досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории России, а также групп избирателей, проживающих за границей, может начинаться не ранее 3 сентября.Ранее на заседании ЦИК утвердил список участков за рубежом, где пройдет досрочное голосование на выборах в Госдуму, они расположены в 55 странах. Этот список включает две страны, где предлагается организовать досрочное голосование всех избирателей, это Катар и Оман.Для отдельных групп групп избирателей предлагается провести досрочное голосование на 93 избирательных участках в 53 странах, рассказал в ходе заседания член ЦИК Евгений Шевченко. Подавляющее большинство из этих 93 комиссий будет работать один день, пояснил он.Также, согласно календарному плану ЦИК, с 3 сентября начнется досрочное голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210901/golosovanie-1748187255.html

https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gosduma-1748204628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, катар, оман, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия