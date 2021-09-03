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Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму
Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму - РИА Новости, 03.09.2021
Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму
Досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается с 3 сентября, следует из календарного плана... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T01:45
2021-09-03T01:49
политика
катар
оман
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается с 3 сентября, следует из календарного плана российского ЦИК.Как отмечается в документе, досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории России, а также групп избирателей, проживающих за границей, может начинаться не ранее 3 сентября.Ранее на заседании ЦИК утвердил список участков за рубежом, где пройдет досрочное голосование на выборах в Госдуму, они расположены в 55 странах. Этот список включает две страны, где предлагается организовать досрочное голосование всех избирателей, это Катар и Оман.Для отдельных групп групп избирателей предлагается провести досрочное голосование на 93 избирательных участках в 53 странах, рассказал в ходе заседания член ЦИК Евгений Шевченко. Подавляющее большинство из этих 93 комиссий будет работать один день, пояснил он.Также, согласно календарному плану ЦИК, с 3 сентября начнется досрочное голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210901/golosovanie-1748187255.html
https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gosduma-1748204628.html
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политика, катар, оман, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
01:45 03.09.2021 (обновлено: 01:49 03.09.2021)
 
Для проживающих за рубежом россиян началось досрочное голосование в Госдуму

ЦИК: в 55 странах откроются 93 избирательных участка для досрочного голосования в Госдуму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва
Баннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается с 3 сентября, следует из календарного плана российского ЦИК.
Как отмечается в документе, досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории России, а также групп избирателей, проживающих за границей, может начинаться не ранее 3 сентября.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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В ЦИК рассказали, как пройдет голосование в "красных зонах" больниц
Ранее на заседании ЦИК утвердил список участков за рубежом, где пройдет досрочное голосование на выборах в Госдуму, они расположены в 55 странах. Этот список включает две страны, где предлагается организовать досрочное голосование всех избирателей, это Катар и Оман.
Для отдельных групп групп избирателей предлагается провести досрочное голосование на 93 избирательных участках в 53 странах, рассказал в ходе заседания член ЦИК Евгений Шевченко. Подавляющее большинство из этих 93 комиссий будет работать один день, пояснил он.
Также, согласно календарному плану ЦИК, с 3 сентября начнется досрочное голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 17:53
ЦИК пригласил Лигу арабских государств наблюдать за выборами в Госдуму
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Рекламный щит на остановке в Симферополе с информацией о выборах - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 17:26В России
В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму россиян
 
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