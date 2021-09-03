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На севере Китая отметили годовщину окончания Второй мировой войны
На севере Китая отметили годовщину окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 03.09.2021
На севере Китая отметили годовщину окончания Второй мировой войны
Памятные мероприятия по случаю годовщины окончания Второй мировой войны прошли в городе Дуннин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:42
2021-09-03T08:42
в мире
ссср
китай
харбин
вторая мировая война (1939-1945)
хэйлунцзян
россия
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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю годовщины окончания Второй мировой войны прошли в городе Дуннин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Харбин."Третьего сентября в китайском городе Дуннин провинции Хэйлунцзян на территории музейного комплекса "Дуннинская крепость" проведены памятно-траурные мероприятия по случаю 76-летия окончания Второй мировой войны", - сообщили в дипмиссии.В августе 1945 года войска 1-го Дальневосточного фронта Красной Армии вели ожесточенные бои за Дуннинский укрепрайон японской Квантунской группировки, не прекращались они и после объявления императором Японии безоговорочной капитуляции. В Китае принято считать, что именно в Дуннине прошли последние сражения Второй мировой войны.В генконсульстве уточнили, что инициаторами проведения в этом году совместных памятных мероприятий в Дуннине стали министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И, направившие свои обращения к участникам.Одним из центральных мероприятий стала церемония возложения венков и живых цветов к памятнику воинам Советской Армии, освобождавшим северо-восток Китая от японских милитаристов.Также в дипмиссии уточнили, что в формате видео-конференц-связи состоялся видеомост с участием российских и китайских ветеранов, "их воспоминания привлекли особое внимание".В режиме видеосвязи с приветствием к собравшимся в Дуннине обратился посол России в Китае Андрей Денисов, в очном формате - начальник канцелярии иностранных дел Хэйлунцзяна У Вэньгэ и генконсул России в Харбине Владимир Ощепков.В рамках памятных мероприятий в Дуннинском музее генконсульство России в Харбине организовало фотовыставку, экспозицию которой составили снимки советских военных фотографов, сделанных в северо-восточном Китае в августе-сентябре 1945 года.
https://ria.ru/20210831/voyna-1747916725.html
https://ria.ru/20210830/lavrov-1747842650.html
ссср
китай
харбин
хэйлунцзян
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в мире, ссср, китай, харбин, вторая мировая война (1939-1945), хэйлунцзян, россия
08:42 03.09.2021
 
На севере Китая отметили годовщину окончания Второй мировой войны

На севере Китая отметили 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкКапитуляция Квантунской армии, Маньчжурия
Капитуляция Квантунской армии, Маньчжурия - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Семен Раскин
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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю годовщины окончания Второй мировой войны прошли в городе Дуннин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Харбин.
"Третьего сентября в китайском городе Дуннин провинции Хэйлунцзян на территории музейного комплекса "Дуннинская крепость" проведены памятно-траурные мероприятия по случаю 76-летия окончания Второй мировой войны", - сообщили в дипмиссии.
В августе 1945 года войска 1-го Дальневосточного фронта Красной Армии вели ожесточенные бои за Дуннинский укрепрайон японской Квантунской группировки, не прекращались они и после объявления императором Японии безоговорочной капитуляции. В Китае принято считать, что именно в Дуннине прошли последние сражения Второй мировой войны.
В генконсульстве уточнили, что инициаторами проведения в этом году совместных памятных мероприятий в Дуннине стали министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И, направившие свои обращения к участникам.
Разгром Квантунской армии в конце II Мировой войны - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 03:31
Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
Одним из центральных мероприятий стала церемония возложения венков и живых цветов к памятнику воинам Советской Армии, освобождавшим северо-восток Китая от японских милитаристов.
Также в дипмиссии уточнили, что в формате видео-конференц-связи состоялся видеомост с участием российских и китайских ветеранов, "их воспоминания привлекли особое внимание".
В режиме видеосвязи с приветствием к собравшимся в Дуннине обратился посол России в Китае Андрей Денисов, в очном формате - начальник канцелярии иностранных дел Хэйлунцзяна У Вэньгэ и генконсул России в Харбине Владимир Ощепков.
В рамках памятных мероприятий в Дуннинском музее генконсульство России в Харбине организовало фотовыставку, экспозицию которой составили снимки советских военных фотографов, сделанных в северо-восточном Китае в августе-сентябре 1945 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 15:12
Лавров сравнил нападки на Сталина с атакой на всю историю Второй мировой
 
В миреСССРКитайХарбинВторая мировая война (1939-1945)ХэйлунцзянРоссия
 
 
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