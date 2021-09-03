На севере Китая отметили годовщину окончания Второй мировой войны
На севере Китая отметили 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю годовщины окончания Второй мировой войны прошли в городе Дуннин северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Харбин.
"Третьего сентября в китайском городе Дуннин провинции Хэйлунцзян на территории музейного комплекса "Дуннинская крепость" проведены памятно-траурные мероприятия по случаю 76-летия окончания Второй мировой войны", - сообщили в дипмиссии.
В августе 1945 года войска 1-го Дальневосточного фронта Красной Армии вели ожесточенные бои за Дуннинский укрепрайон японской Квантунской группировки, не прекращались они и после объявления императором Японии безоговорочной капитуляции. В Китае принято считать, что именно в Дуннине прошли последние сражения Второй мировой войны.
В генконсульстве уточнили, что инициаторами проведения в этом году совместных памятных мероприятий в Дуннине стали министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И, направившие свои обращения к участникам.
Одним из центральных мероприятий стала церемония возложения венков и живых цветов к памятнику воинам Советской Армии, освобождавшим северо-восток Китая от японских милитаристов.
Также в дипмиссии уточнили, что в формате видео-конференц-связи состоялся видеомост с участием российских и китайских ветеранов, "их воспоминания привлекли особое внимание".
В режиме видеосвязи с приветствием к собравшимся в Дуннине обратился посол России в Китае Андрей Денисов, в очном формате - начальник канцелярии иностранных дел Хэйлунцзяна У Вэньгэ и генконсул России в Харбине Владимир Ощепков.
В рамках памятных мероприятий в Дуннинском музее генконсульство России в Харбине организовало фотовыставку, экспозицию которой составили снимки советских военных фотографов, сделанных в северо-восточном Китае в августе-сентябре 1945 года.