https://ria.ru/20210903/vostochnyy-1748635044.html

Путин посетил космодром Восточный

Путин посетил космодром Восточный - РИА Новости, 03.09.2021

Путин посетил космодром Восточный

Президент РФ Владимир Путин ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома Восточный. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T20:28

2021-09-03T20:28

2021-09-03T20:28

наука

общество

владимир путин

дмитрий рогозин

роскосмос

ангара (ракета)

восточный (космодром)

луна

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома Восточный.Он осмотрел командный пункт и стартовый комплекс "Ангара".В июне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что стартовый стол под ракеты "Ангара", который строится на космодроме Восточный, спроектирован так, что сможет выдержать падение ракеты, если она не улетит.Он тогда сообщил, что строительство идет активно - "все разворочено, льют бетон, идет сварка огромных конструкций, прокладывают подземные тоннели".Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Его планируется завершить в 2022 году и после испытаний провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" в 2023 году.При этом первый пуск модернизированной "Ангары-А5М" с Восточного намечается в 2024 году, а первый пуск " Ангары-А5В" - в 2026-2027 годах. Последнюю, как сообщалось, предполагается использовать при реализации российской пилотируемой лунной программы с высадкой космонавтов на Луне в 2030 году.

https://ria.ru/20210902/rogozin-1748404732.html

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общество, владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), восточный (космодром), луна, россия