https://ria.ru/20210903/vostochnyy-1748635044.html
Путин посетил космодром Восточный
Путин посетил космодром Восточный - РИА Новости, 03.09.2021
Путин посетил космодром Восточный
Президент РФ Владимир Путин ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома Восточный. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:28
2021-09-03T20:28
2021-09-03T20:28
наука
общество
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
восточный (космодром)
луна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742764503_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_9028fffcb126c9aad5b5d822ca65b2f0.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома Восточный.Он осмотрел командный пункт и стартовый комплекс "Ангара".В июне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что стартовый стол под ракеты "Ангара", который строится на космодроме Восточный, спроектирован так, что сможет выдержать падение ракеты, если она не улетит.Он тогда сообщил, что строительство идет активно - "все разворочено, льют бетон, идет сварка огромных конструкций, прокладывают подземные тоннели".Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Его планируется завершить в 2022 году и после испытаний провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" в 2023 году.При этом первый пуск модернизированной "Ангары-А5М" с Восточного намечается в 2024 году, а первый пуск " Ангары-А5В" - в 2026-2027 годах. Последнюю, как сообщалось, предполагается использовать при реализации российской пилотируемой лунной программы с высадкой космонавтов на Луне в 2030 году.
https://ria.ru/20210902/rogozin-1748404732.html
луна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742764503_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_aa68b3258f28b04118712787730a31d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), восточный (космодром), луна, россия
Путин посетил космодром Восточный
Путин осмотрел командный пункт и стартовый комплекс "Ангара" на космодроме Восточный