https://ria.ru/20210903/vodorot-1748574224.html

"Газпром" и "Росатом" заключили соглашение по водородной энергетике

"Газпром" и "Росатом" заключили соглашение по водородной энергетике - РИА Новости, 03.09.2021

"Газпром" и "Росатом" заключили соглашение по водородной энергетике

"Газпром" в рамках Восточного экономического форума заключил ряд соглашений, в том числе с госкорпорацией "Росатом" и Сахалинской областью о сотрудничестве в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:32

2021-09-03T15:32

2021-09-03T15:32

экономика

владивосток

белогорск

амурская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

газпром

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Газпром" в рамках Восточного экономического форума заключил ряд соглашений, в том числе с госкорпорацией "Росатом" и Сахалинской областью о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, сообщила компания."Сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума - 2021 в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера подписан ряд документов. ПАО "Газпром", Сахалинская область и государственная корпорация "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ определяет основные направления взаимодействия сторон при реализации проекта строительства в Сахалинской области завода по производству водорода из природного газа методом паровой конверсии метана с улавливанием углекислого газа. Помимо этого, для организации взаимодействия будет сформирован совместный координационный комитет."Росатом" рассмотрит возможность создания завода и логистической инфраструктуры поставок водорода потребителям. Правительство региона готово содействовать созданию благоприятного инвестиционного климата, а также рассмотреть возможность участия в создании необходимой инфраструктуры. "Газпром", в свою очередь, проработает возможность поставок газа в качестве сырья для этого завода", - уточняется в сообщении.Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве между "Газпром гелий сервис" и "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ). Оно направлено на создание комплекса по сжижению природного газа в Свободненском районе Амурской области. В рамках проекта КРДВ окажет содействие в получении компанией статуса резидента ТОР "Свободный" и обеспечении комплекса необходимой инфраструктурой. Также было подписано соглашение с правительством Амурской области, которое предусматривает возможность использования СПГ, произведенного на комплексе в Свободненском районе, для работы котельных города Белогорска.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748280052.html

https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748374303.html

владивосток

белогорск

амурская область

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экономика, владивосток, белогорск, амурская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", газпром, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)