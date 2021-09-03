"Газпром" и "Росатом" заключили соглашение по водородной энергетике
"Газпром" и "Росатом" заключили соглашение по развитию водородной энергетике на Сахалине
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Газпром" в рамках Восточного экономического форума заключил ряд соглашений, в том числе с госкорпорацией "Росатом" и Сахалинской областью о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, сообщила компания.
"Сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума - 2021 в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера подписан ряд документов. ПАО "Газпром", Сахалинская область и государственная корпорация "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что документ определяет основные направления взаимодействия сторон при реализации проекта строительства в Сахалинской области завода по производству водорода из природного газа методом паровой конверсии метана с улавливанием углекислого газа. Помимо этого, для организации взаимодействия будет сформирован совместный координационный комитет.
"Росатом" рассмотрит возможность создания завода и логистической инфраструктуры поставок водорода потребителям. Правительство региона готово содействовать созданию благоприятного инвестиционного климата, а также рассмотреть возможность участия в создании необходимой инфраструктуры. "Газпром", в свою очередь, проработает возможность поставок газа в качестве сырья для этого завода", - уточняется в сообщении.
Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве между "Газпром гелий сервис" и "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ). Оно направлено на создание комплекса по сжижению природного газа в Свободненском районе Амурской области. В рамках проекта КРДВ окажет содействие в получении компанией статуса резидента ТОР "Свободный" и обеспечении комплекса необходимой инфраструктурой. Также было подписано соглашение с правительством Амурской области, которое предусматривает возможность использования СПГ, произведенного на комплексе в Свободненском районе, для работы котельных города Белогорска.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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