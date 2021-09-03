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Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной - РИА Новости, 03.09.2021
Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
Внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной, накануне запуска серийного производства модели, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:35
2021-09-03T06:35
2021-09-03T06:35
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
aurus
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной, накануне запуска серийного производства модели, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Предполагалось, что машина будет представлена широкой публике осенью 2020 года на Московском автосалоне, однако мероприятие было перенесено из-за ковида.Ранее министр сообщал, что серийное производство внедорожника Aurus планируется начать во втором полугодии 2022 года.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, aurus, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
Глава Минпромторга Мантуров: серийное производство Aurus Komendant начнется в 2022 году