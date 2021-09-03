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Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной - РИА Новости, 03.09.2021
Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
Внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной, накануне запуска серийного производства модели, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:35
2021-09-03T06:35
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
aurus
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной, накануне запуска серийного производства модели, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Предполагалось, что машина будет представлена широкой публике осенью 2020 года на Московском автосалоне, однако мероприятие было перенесено из-за ковида.Ранее министр сообщал, что серийное производство внедорожника Aurus планируется начать во втором полугодии 2022 года.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, aurus, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:35 03.09.2021
 
Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной

Глава Минпромторга Мантуров: серийное производство Aurus Komendant начнется в 2022 году

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис Aurus
Офис Aurus - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной, накануне запуска серийного производства модели, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать. Прям вот накануне, что называется, выпуска мы обязательно это сделаем, анонсируем", - сказал он, отвечая на вопрос о презентации новинки.

Предполагалось, что машина будет представлена широкой публике осенью 2020 года на Московском автосалоне, однако мероприятие было перенесено из-за ковида.
Ранее министр сообщал, что серийное производство внедорожника Aurus планируется начать во втором полугодии 2022 года.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетДенис МантуровAurusРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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