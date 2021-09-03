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В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19
В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19
Взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:53
2021-09-03T08:53
2021-09-03T09:57
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Дмитриев выразил уверенность, что в скором времени вакцины будут взаимозаменяемы.В России признаны сертификаты об иммунизации отечественными "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" и "Спутником Лайт". Также препараты линейки "Спутник" разрешены в нескольких десятках государств. При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.Отсутствие взаимного признания мешает привычной жизнедеятельности большого числа людей в разных странах.
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РИА Новости
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российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирус covid-19
08:53 03.09.2021 (обновлено: 09:57 03.09.2021)
В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19
Глава РФПИ Дмитриев: взаимопризнание вакцин от COVID-19 должно произойти в текущем году
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
) Кирилл Дмитриев
.
"Все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний "большой фармы"", — сказал он в пятницу на сессии марафона "Новое знание".
Дмитриев выразил уверенность, что в скором времени вакцины будут взаимозаменяемы.
В России признаны сертификаты об иммунизации отечественными "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" и "Спутником Лайт". Также препараты линейки "Спутник" разрешены в нескольких десятках государств.
При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.
Отсутствие взаимного признания мешает привычной жизнедеятельности большого числа людей в разных странах.