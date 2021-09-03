https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html

В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19

В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021

В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19

Взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:53

2021-09-03T08:53

2021-09-03T09:57

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Дмитриев выразил уверенность, что в скором времени вакцины будут взаимозаменяемы.В России признаны сертификаты об иммунизации отечественными "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" и "Спутником Лайт". Также препараты линейки "Спутник" разрешены в нескольких десятках государств. При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.Отсутствие взаимного признания мешает привычной жизнедеятельности большого числа людей в разных странах.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирус covid-19