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Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса
Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса - РИА Новости, 03.09.2021
Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса
Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 45 миллионов россиян, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:21
2021-09-03T07:21
2021-09-03T07:21
общество
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
дальний восток
виктор фисенко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 45 миллионов россиян, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, дальний восток, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса
Фисенко: более 45 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса