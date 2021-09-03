https://ria.ru/20210903/vaktsina-1748466864.html

Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса

Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса - РИА Новости, 03.09.2021

Минздрав: 45 миллионов россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса

Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 45 миллионов россиян, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:21

2021-09-03T07:21

2021-09-03T07:21

общество

дальневосточный федеральный университет

здоровье - общество

дальний восток

виктор фисенко

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 45 миллионов россиян, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

дальний восток

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, дальний восток, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)