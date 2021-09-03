https://ria.ru/20210903/uragan-1748643520.html
В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека
В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека - РИА Новости, 03.09.2021
В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека
Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося вечером в пятницу на Екатеринбург, повреждены кровли пяти зданий, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:23
2021-09-03T22:23
2021-09-03T22:23
происшествия
екатеринбург
нижние серги
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося вечером в пятницу на Екатеринбург, повреждены кровли пяти зданий, сообщает региональный главк МЧС."В результате порывов ветра до 21 метра в секунду в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 квадратных метров. Пострадали два человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.Также, по данным ведомства, из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги. В основном технологические нарушения зафиксированы в распределительной сети и не оказывают влияния на системную надежность сетевого комплекса, уточнили в МЧС.Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады находятся на месте и ведут ремонтные работы, энергетики восстанавливаю электроснабжения также и по резервным схемам, где это возможно. По информации спасателей, повреждения в распределительной сети связаны в основном с падением веток на воздушные линии электропередачи.Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредило, что до конца суток 3 сентября ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Также возможно осложнение пожароопасной обстановки.
https://ria.ru/20210821/komi-1746675214.html
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нижние серги
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происшествия, екатеринбург, нижние серги, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека
Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося на Екатеринбург