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В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека
В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека - РИА Новости, 03.09.2021
В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека
Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося вечером в пятницу на Екатеринбург, повреждены кровли пяти зданий, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:23
2021-09-03T22:23
происшествия
екатеринбург
нижние серги
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося вечером в пятницу на Екатеринбург, повреждены кровли пяти зданий, сообщает региональный главк МЧС."В результате порывов ветра до 21 метра в секунду в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 квадратных метров. Пострадали два человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.Также, по данным ведомства, из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги. В основном технологические нарушения зафиксированы в распределительной сети и не оказывают влияния на системную надежность сетевого комплекса, уточнили в МЧС.Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады находятся на месте и ведут ремонтные работы, энергетики восстанавливаю электроснабжения также и по резервным схемам, где это возможно. По информации спасателей, повреждения в распределительной сети связаны в основном с падением веток на воздушные линии электропередачи.Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредило, что до конца суток 3 сентября ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Также возможно осложнение пожароопасной обстановки.
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екатеринбург
нижние серги
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, нижние серги, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:23 03.09.2021
 
В результата урагана в Екатеринбурге пострадали два человека

Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося на Екатеринбург

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоследствия непогоды
Последствия непогоды - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за штормового ветра, обрушившегося вечером в пятницу на Екатеринбург, повреждены кровли пяти зданий, сообщает региональный главк МЧС.
"В результате порывов ветра до 21 метра в секунду в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 квадратных метров. Пострадали два человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги. В основном технологические нарушения зафиксированы в распределительной сети и не оказывают влияния на системную надежность сетевого комплекса, уточнили в МЧС.
Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады находятся на месте и ведут ремонтные работы, энергетики восстанавливаю электроснабжения также и по резервным схемам, где это возможно. По информации спасателей, повреждения в распределительной сети связаны в основном с падением веток на воздушные линии электропередачи.
Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредило, что до конца суток 3 сентября ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Также возможно осложнение пожароопасной обстановки.
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ПроисшествияЕкатеринбургНижние СергиСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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