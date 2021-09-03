https://ria.ru/20210903/uragan-1748633171.html

В Екатеринбурге ураган снес крышу университета

В Екатеринбурге ураган снес крышу университета - РИА Новости, 03.09.2021

В Екатеринбурге ураган снес крышу университета

Ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, на место направлена ремонтная бригада, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T20:02

2021-09-03T20:02

2021-09-03T20:02

происшествия

екатеринбург

свердловская область

уральский федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580095269_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7c042a3db9907921e31562dce385125.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, на место направлена ремонтная бригада, сообщает пресс-служба вуза."Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на проспекте Ленина, 51. Направлена рембригада, управление безопасности оцепит территорию вокруг здания", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредило, что до конца суток 3 сентября ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Также возможно осложнение пожароопасной обстановки.

https://ria.ru/20210821/komi-1746675214.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, уральский федеральный университет