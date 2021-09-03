https://ria.ru/20210903/uragan-1748633171.html
В Екатеринбурге ураган снес крышу университета
В Екатеринбурге ураган снес крышу университета - РИА Новости, 03.09.2021
В Екатеринбурге ураган снес крышу университета
Ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, на место направлена ремонтная бригада, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:02
2021-09-03T20:02
2021-09-03T20:02
происшествия
екатеринбург
свердловская область
уральский федеральный университет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, на место направлена ремонтная бригада, сообщает пресс-служба вуза."Ректорат в курсе происходящего с кровлей корпуса на проспекте Ленина, 51. Направлена рембригада, управление безопасности оцепит территорию вокруг здания", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС по Свердловской области предупредило, что до конца суток 3 сентября ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Также возможно осложнение пожароопасной обстановки.
https://ria.ru/20210821/komi-1746675214.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, уральский федеральный университет
В Екатеринбурге ураган снес крышу университета
Ураган снес крышу Уральского федерального университета в Екатеринбурге