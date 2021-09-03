https://ria.ru/20210903/uragan-1748449686.html
CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек
CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек - РИА Новости, 03.09.2021
CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек
Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, выросло до 45 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:21
2021-09-03T02:21
2021-09-03T03:51
в мире
сша
коннектикут
пенсильвания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748411308_0:252:3191:2047_1920x0_80_0_0_515ab11221babddb8a0bb4a3b2ef9fa3.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, выросло до 45 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 29 погибших.Сильнее всего от разгула стихии пострадал штат Нью-Джерси, в котором погибли 23 человека. В штате Нью-Йорк жертвами урагана стали 15 человек. В штате Пенсильвания власти подтверждают гибель не менее пяти местных жителей. Погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте.В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20210902/ida-1748426465.html
сша
коннектикут
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748411308_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_3ad41c0825fe1266288a57e049d4f920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коннектикут, пенсильвания
02:21 03.09.2021 (обновлено: 03:51 03.09.2021)
CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек
CNN: жертвами урагана "Ида" на северо-востоке США стали 45 человек