https://ria.ru/20210903/uragan-1748449686.html

CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек

CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек - РИА Новости, 03.09.2021

CNN: число жертв наводнений на северо-востоке США выросло до 45 человек

Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, выросло до 45 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:21

2021-09-03T02:21

2021-09-03T03:51

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коннектикут

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" на северо-востоке США, выросло до 45 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 29 погибших.Сильнее всего от разгула стихии пострадал штат Нью-Джерси, в котором погибли 23 человека. В штате Нью-Йорк жертвами урагана стали 15 человек. В штате Пенсильвания власти подтверждают гибель не менее пяти местных жителей. Погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте.В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20210902/ida-1748426465.html

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в мире, сша, коннектикут, пенсильвания