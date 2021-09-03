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На Украине рассказали об ультиматуме от США
На Украине рассказали об ультиматуме от США - РИА Новости, 03.09.2021
На Украине рассказали об ультиматуме от США
Автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко рассказал об "ультиматуме" Вашингтона Киеву. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:37
2021-09-03T19:55
в мире
украина
сша
владимир зеленский
евросоюз
мвф
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко рассказал об "ультиматуме" Вашингтона Киеву.По мнению колумниста, Соединенные Штаты останутся партнером Украины только при наличии реформированных антикоррупционных органов. Это ключевая предпосылка для эффективной борьбы со взяточничеством в высших эшелонах киевской власти, говорится в статье.По его словам, Вашингтон дал украинским властям важное задание — назначить руководителей антикоррупционных органов. В ближайшее время президент страны Владимир Зеленский должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Журналист добавил, что США "продолжают внимательно следить за этим процессом"."В случае же саботажа реформы Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом", — заключил Семченко.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, мвф
18:37 03.09.2021 (обновлено: 19:55 03.09.2021)
 
На Украине рассказали об ультиматуме от США

"Обозреватель": США выдвинули Украине ультиматум

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
© Офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко рассказал об "ультиматуме" Вашингтона Киеву.
По мнению колумниста, Соединенные Штаты останутся партнером Украины только при наличии реформированных антикоррупционных органов. Это ключевая предпосылка для эффективной борьбы со взяточничеством в высших эшелонах киевской власти, говорится в статье.
"Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнерами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада", — пишет Семченко.
По его словам, Вашингтон дал украинским властям важное задание — назначить руководителей антикоррупционных органов. В ближайшее время президент страны Владимир Зеленский должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Журналист добавил, что США "продолжают внимательно следить за этим процессом".
"В случае же саботажа реформы Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом", — заключил Семченко.
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