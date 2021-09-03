https://ria.ru/20210903/ultimatum-1748612488.html

На Украине рассказали об ультиматуме от США

На Украине рассказали об ультиматуме от США - РИА Новости, 03.09.2021

На Украине рассказали об ультиматуме от США

Автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко рассказал об "ультиматуме" Вашингтона Киеву. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:37

2021-09-03T18:37

2021-09-03T19:55

в мире

украина

сша

владимир зеленский

евросоюз

мвф

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко рассказал об "ультиматуме" Вашингтона Киеву.По мнению колумниста, Соединенные Штаты останутся партнером Украины только при наличии реформированных антикоррупционных органов. Это ключевая предпосылка для эффективной борьбы со взяточничеством в высших эшелонах киевской власти, говорится в статье.По его словам, Вашингтон дал украинским властям важное задание — назначить руководителей антикоррупционных органов. В ближайшее время президент страны Владимир Зеленский должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Журналист добавил, что США "продолжают внимательно следить за этим процессом"."В случае же саботажа реформы Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом", — заключил Семченко.

https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, мвф