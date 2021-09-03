https://ria.ru/20210903/ukrainets-1748602709.html

Дипломаты потребовали разобраться в смерти украинца в польском вытрезвителе

Дипломаты потребовали разобраться в смерти украинца в польском вытрезвителе - РИА Новости, 03.09.2021

Дипломаты потребовали разобраться в смерти украинца в польском вытрезвителе

Украинец умер после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель во Вроцлаве, в связи с этим посольство Украины в Польше готовит ноту и скоро ее отправит,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:36

2021-09-03T17:36

2021-09-03T18:00

в мире

украина

вроцлав

винницкая область

польша

андрей дещица

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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинец умер после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель во Вроцлаве, в связи с этим посольство Украины в Польше готовит ноту и скоро ее отправит, сообщил в пятницу украинский посол в Польше Андрей Дещица.Ранее украинские СМИ сообщили, что 30 июля во Вроцлаве 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как был задержан полицией и доставлен в вытрезвитель. По данным СМИ, полицейские применили к мужчине неадекватную физическую силу, что и стало причиной его гибели. После смерти украинца и обнародования деталей дела в польских СМИ комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября принял решение об отстранении от исполнения обязанностей четырех полицейских, которые задерживали мужчину, в отношении двух из них запустили процедуру увольнения со службы."Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии", - цитирует посла агентство "Укринформ".По его словам, украинские дипломаты держат на контроле ситуацию с расследованием смерти украинца.

https://ria.ru/20210830/voyna-1747855790.html

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в мире, украина, вроцлав, винницкая область, польша, андрей дещица