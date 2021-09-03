https://ria.ru/20210903/ukraina-1748583277.html

Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике

Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике - РИА Новости, 03.09.2021

Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике

Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:16

2021-09-03T16:16

2021-09-03T17:26

в мире

киев

военно-морские силы украины

tiktok

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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в социальной сети TikTok."Блогерам удалось проникнуть к военным объектам, несмотря на имеющуюся охрану. На видео блогеры осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней", - говорится в сообщении.По данным портала, это не первый случай проникновения блогеров к военной технике. В марте блогеры проникли на завод "Кузница на Рыбацком" Киеве и показали недостроенные катера для ВМС Украины.На "Харьковском тракторном заводе" с 1960-х годов изготавливаются легкобронированные многоцелевые транспортеры-тягачи, а также машины, созданные на их базе, включая "Гвоздику".

https://ria.ru/20180717/1524763990.html

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Блогеры станцевали на военной технике на заводе в Харькове Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в социальной сети TikTok. 2021-09-03T16:16 true PT0M10S

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в мире, киев, военно-морские силы украины, tiktok