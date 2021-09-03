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Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике - РИА Новости, 03.09.2021
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике
Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:16
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в мире
киев
военно-морские силы украины
tiktok
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в социальной сети TikTok."Блогерам удалось проникнуть к военным объектам, несмотря на имеющуюся охрану. На видео блогеры осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней", - говорится в сообщении.По данным портала, это не первый случай проникновения блогеров к военной технике. В марте блогеры проникли на завод "Кузница на Рыбацком" Киеве и показали недостроенные катера для ВМС Украины.На "Харьковском тракторном заводе" с 1960-х годов изготавливаются легкобронированные многоцелевые транспортеры-тягачи, а также машины, созданные на их базе, включая "Гвоздику".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Блогеры станцевали на военной технике на заводе в Харькове
Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в социальной сети TikTok.
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в мире, киев, военно-морские силы украины, tiktok
16:16 03.09.2021 (обновлено: 17:26 03.09.2021)
 
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике

Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на установке "Гвоздика", сообщили СМИ

Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в социальной сети TikTok.
"Блогерам удалось проникнуть к военным объектам, несмотря на имеющуюся охрану. На видео блогеры осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней", - говорится в сообщении.
По данным портала, это не первый случай проникновения блогеров к военной технике. В марте блогеры проникли на завод "Кузница на Рыбацком" Киеве и показали недостроенные катера для ВМС Украины.
На "Харьковском тракторном заводе" с 1960-х годов изготавливаются легкобронированные многоцелевые транспортеры-тягачи, а также машины, созданные на их базе, включая "Гвоздику".
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