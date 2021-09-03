https://ria.ru/20210903/ukraina-1748583277.html
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике - РИА Новости, 03.09.2021
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике
Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:16
2021-09-03T16:16
2021-09-03T17:26
в мире
киев
военно-морские силы украины
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748600790_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ce1af84baab366453cbbc350c4d16f50.jpg
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в социальной сети TikTok."Блогерам удалось проникнуть к военным объектам, несмотря на имеющуюся охрану. На видео блогеры осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней", - говорится в сообщении.По данным портала, это не первый случай проникновения блогеров к военной технике. В марте блогеры проникли на завод "Кузница на Рыбацком" Киеве и показали недостроенные катера для ВМС Украины.На "Харьковском тракторном заводе" с 1960-х годов изготавливаются легкобронированные многоцелевые транспортеры-тягачи, а также машины, созданные на их базе, включая "Гвоздику".
https://ria.ru/20180717/1524763990.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748600790_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_45e03cc0a1ad749570cd54da34d58a3f.jpg
Блогеры станцевали на военной технике на заводе в Харькове
Блогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода" и станцевали на военной технике, сообщает украинский милитаристский портал со ссылкой на видео в социальной сети TikTok.
2021-09-03T16:16
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, военно-морские силы украины, tiktok
16:16 03.09.2021 (обновлено: 17:26 03.09.2021)
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике
Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на установке "Гвоздика", сообщили СМИ