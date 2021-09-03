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При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде - РИА Новости, 03.09.2021
При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
Украинский президент Владимир Зеленский не мог обсуждать с президентом США Джо Байденом свободу слова на Украине, потому что ее нет, считает депутат Верховной... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:16
2021-09-03T14:16
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
нестор шуфрич
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский не мог обсуждать с президентом США Джо Байденом свободу слова на Украине, потому что ее нет, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.Зеленский встретился в Вашингтоне с Байденом 1 сентября. По итогам встречи стороны распространили совместное заявление о продолжении сотрудничества, в том числе в военной сфере."Я думаю, что Зеленскому невозможно сегодня обсуждать свободу слова по одной простой причине, что при Зеленском убивается свобода слова. С учетом открытого письма президенту США руководителей Freedom House, особенно после реакции уполномоченной ОБСЕ по свободе СМИ, госпожи (Терезы – ред.) Рибейро, Зеленскому навряд ли можно было говорить о свободе слова в Украине. Поэтому я уверен, что лицемерить здесь американская сторона не стала и просто упустила этот вопрос. Невозможно сегодня с украинской властью говорить об успехах в вопросах свободы слова", - сообщил Шуфрич изданию "Vesti.ua", отвечая на вопрос, обсуждали ли Зеленский и Байден свободу слова на Украине.Он также считает, что часть обсуждаемых президентами тем не попала в официальные пресс-релизы. "Что же касается главного, то мы не услышали из-за виз вопрос: а зачем же Зеленский приезжал? Для того, чтобы обсудить именно это, ехать необязательно. Это можно сделать через уполномоченных представителей. Скорее всего, еще говорили о чем-то таком, что не попало в пресс-релизы. О чем – это мы узнаем в ближайшие дни. Я надеюсь, что говорили о Донбассе и о возможности реализаций минских соглашений. Американская сторона об этом говорила, она ссылалась на практику ООН и "нормандского формата". И я хочу верить в то, что Зеленский это услышал от президента Соединенных Штатов", – добавил политик.Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали украинские издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html
https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь
14:16 03.09.2021
 
При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде

Шуфрич: Зеленский не мог обсуждать с Байденом свободу слова на Украине, так как ее нет

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский не мог обсуждать с президентом США Джо Байденом свободу слова на Украине, потому что ее нет, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
Зеленский встретился в Вашингтоне с Байденом 1 сентября. По итогам встречи стороны распространили совместное заявление о продолжении сотрудничества, в том числе в военной сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00
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"Я думаю, что Зеленскому невозможно сегодня обсуждать свободу слова по одной простой причине, что при Зеленском убивается свобода слова. С учетом открытого письма президенту США руководителей Freedom House, особенно после реакции уполномоченной ОБСЕ по свободе СМИ, госпожи (Терезы – ред.) Рибейро, Зеленскому навряд ли можно было говорить о свободе слова в Украине. Поэтому я уверен, что лицемерить здесь американская сторона не стала и просто упустила этот вопрос. Невозможно сегодня с украинской властью говорить об успехах в вопросах свободы слова", - сообщил Шуфрич изданию "Vesti.ua", отвечая на вопрос, обсуждали ли Зеленский и Байден свободу слова на Украине.
Он также считает, что часть обсуждаемых президентами тем не попала в официальные пресс-релизы. "Что же касается главного, то мы не услышали из-за виз вопрос: а зачем же Зеленский приезжал? Для того, чтобы обсудить именно это, ехать необязательно. Это можно сделать через уполномоченных представителей. Скорее всего, еще говорили о чем-то таком, что не попало в пресс-релизы. О чем – это мы узнаем в ближайшие дни. Я надеюсь, что говорили о Донбассе и о возможности реализаций минских соглашений. Американская сторона об этом говорила, она ссылалась на практику ООН и "нормандского формата". И я хочу верить в то, что Зеленский это услышал от президента Соединенных Штатов", – добавил политик.
Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали украинские издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
Анатолий Шарий
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Шарий прокомментировал введение против него санкции СНБО Украины
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНестор ШуфричОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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