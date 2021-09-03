https://ria.ru/20210903/ukraina-1748556325.html

При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде

При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде - РИА Новости, 03.09.2021

При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде

Украинский президент Владимир Зеленский не мог обсуждать с президентом США Джо Байденом свободу слова на Украине, потому что ее нет, считает депутат Верховной... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:16

2021-09-03T14:16

2021-09-03T14:16

в мире

украина

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

нестор шуфрич

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e92a4bdad6aec13c061a12ddf513e79b.jpg

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский не мог обсуждать с президентом США Джо Байденом свободу слова на Украине, потому что ее нет, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.Зеленский встретился в Вашингтоне с Байденом 1 сентября. По итогам встречи стороны распространили совместное заявление о продолжении сотрудничества, в том числе в военной сфере."Я думаю, что Зеленскому невозможно сегодня обсуждать свободу слова по одной простой причине, что при Зеленском убивается свобода слова. С учетом открытого письма президенту США руководителей Freedom House, особенно после реакции уполномоченной ОБСЕ по свободе СМИ, госпожи (Терезы – ред.) Рибейро, Зеленскому навряд ли можно было говорить о свободе слова в Украине. Поэтому я уверен, что лицемерить здесь американская сторона не стала и просто упустила этот вопрос. Невозможно сегодня с украинской властью говорить об успехах в вопросах свободы слова", - сообщил Шуфрич изданию "Vesti.ua", отвечая на вопрос, обсуждали ли Зеленский и Байден свободу слова на Украине.Он также считает, что часть обсуждаемых президентами тем не попала в официальные пресс-релизы. "Что же касается главного, то мы не услышали из-за виз вопрос: а зачем же Зеленский приезжал? Для того, чтобы обсудить именно это, ехать необязательно. Это можно сделать через уполномоченных представителей. Скорее всего, еще говорили о чем-то таком, что не попало в пресс-релизы. О чем – это мы узнаем в ближайшие дни. Я надеюсь, что говорили о Донбассе и о возможности реализаций минских соглашений. Американская сторона об этом говорила, она ссылалась на практику ООН и "нормандского формата". И я хочу верить в то, что Зеленский это услышал от президента Соединенных Штатов", – добавил политик.Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали украинские издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь