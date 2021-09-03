https://ria.ru/20210903/ukraina-1748506887.html

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной - РИА Новости, 03.09.2021

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:25

2021-09-03T11:25

2021-09-03T11:36

украина

киев

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в будущем."Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он на ВЭФ.На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748094447.html

https://ria.ru/20210902/kontrmery-1748355374.html

украина

киев

россия

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украина, киев, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владимир путин, россия