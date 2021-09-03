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Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной - РИА Новости, 03.09.2021
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:25
2021-09-03T11:36
украина
киев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владимир путин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в будущем."Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он на ВЭФ.На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748094447.html
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украина, киев, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владимир путин, россия
11:25 03.09.2021 (обновлено: 11:36 03.09.2021)
 
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Путин: ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в будущем.
"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал он на ВЭФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 13:44
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России
 
УкраинаКиевВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Владимир ПутинРоссия
 
 
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