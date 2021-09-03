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C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу
C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу - РИА Новости, 03.09.2021
C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу
Украина погрязла в долгах, но нужны все новые займы. Обходятся они слишком дорого — кредиторы требуют плату за риск. В Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона и РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:00
2021-09-03T08:12
экономика
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
мвф
министерство финансов украины
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Украина погрязла в долгах, но нужны все новые займы. Обходятся они слишком дорого — кредиторы требуют плату за риск. В Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона и просят предоставить гарантии по своим государственным облигациям. Дональд Трамп от этого отказывался. Теперь вся надежда на Джо Байдена.Платежом не красенВ июле глава Минфина Украины Сергей Марченко уже поднимал в Вашингтоне эту тему. Американцы заверили, что такая возможность рассматривается."Но ключевое условие — продолжение сотрудничества с МВФ", — уточнил позже министр. По его словам, обсуждают и другие варианты помощи.Привлекать новые займы все сложнее: они обходятся слишком дорого, кредиторы требуют премию за риск. Сейчас ставки по прежним выпускам евробондов — семь-восемь процентов, по новым — около шести.Денег от главного кредитора — Международного валютного фонда — Киев не видел уже почти год. И надежды на сентябрьский транш рассеиваются."МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, скомкали некоторые обязательства и должны их возобновить", — объяснял еще в июне Марченко."Скомканные обязательства" — это конфликты вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), промедление с судебной реформой и отмена ежегодного отчета чиновников, правоохранителей, депутатов и судей о личном имуществе и доходах — электронного декларирования. То есть, по сути, всех антикоррупционных инициатив.И поскольку Киев не способен на структурные изменения, которых требуют европейцы, перспективы дальнейшего финансирования весьма туманны, отмечает Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК "Солид". Потребности страны велики, а возможности — не очень."Такое соотношение госдолга к ВВП для небольших развивающихся экономик — как красный флаг. Треть бюджета уходит на выплату процентов", — указывает собеседник РИА Новости."В случае необеспеченного долга при наступлении банкротства эмитента инвесторы рискуют все потерять. Экономика Украины далеко не в лучшей форме. Гарантии правительства США по выпуску облигаций обнадежат иностранных вкладчиков и уменьшат стоимость привлечения капитала", — поясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании Borsell.Надежды на демократовВ 2014-м Петр Порошенко и Барак Обама подписали соглашение о кредитных гарантиях на миллиард долларов. В 2015 году увеличили до двух миллиардов. Это один из пунктов программы многосторонней финансовой поддержки.При Дональде Трампе процесс заморозили. В Киеве надеются, что нынешняя администрация "еще формирует позицию".Однако возвращение в Белый дом демократов, скорее всего, не изменит ситуацию. Во-первых, Украина не является стратегически важным союзником. А во-вторых, американцы и так получают от Киева все что хотят — без ответных любезностей.Поэтому стоит ожидать продолжения традиционной для Украины политики — демонстрировать старательность в антикоррупционных реформах с надеждой получить за "хорошее поведение" новый кредит.Но саму стратегию Киева выходить на рынок государственного долга, одновременно разыскивая способы обойти требования МВФ, наблюдатели считают опасной.Заимствования растут как снежный ком, а правительство Зеленского лишь усугубляет положение, кабмин фактически толкает экономику на путь разорения.Агрессивно вторгаясь на рынки капитала, где Киев платит очень высокие проценты, и уклоняясь от реформ, которых ждут европейцы, украинские власти подвергают страну все большему риску, указывает Foreing Policy. Особенно чреваты неприятными последствиями продажи бумаг, выплаты по которым привязаны к темпам роста ВВП.Но другого выхода нет. В бюджете огромная дыра, и чтобы ее залатать, приходится залезать в долги — снова и снова.
https://ria.ru/20210624/ukraina-1738318068.html
https://ria.ru/20210617/kredit-1737377490.html
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экономика, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, мвф, министерство финансов украины
08:00 03.09.2021 (обновлено: 08:12 03.09.2021)
 

C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Украина погрязла в долгах, но нужны все новые займы. Обходятся они слишком дорого — кредиторы требуют плату за риск. В Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона и просят предоставить гарантии по своим государственным облигациям. Дональд Трамп от этого отказывался. Теперь вся надежда на Джо Байдена.

Платежом не красен

В июле глава Минфина Украины Сергей Марченко уже поднимал в Вашингтоне эту тему. Американцы заверили, что такая возможность рассматривается.
"Но ключевое условие — продолжение сотрудничества с МВФ", — уточнил позже министр. По его словам, обсуждают и другие варианты помощи.

Ситуация с финансами на Украине плачевная. Совокупный государственный долг превысил 90 миллиардов долларов — почти 65 процентов ВВП. С его обслуживанием едва справляются. В этом году предстоят пиковые выплаты — почти 20 миллиардов, из которых более четверти — проценты.

Привлекать новые займы все сложнее: они обходятся слишком дорого, кредиторы требуют премию за риск. Сейчас ставки по прежним выпускам евробондов — семь-восемь процентов, по новым — около шести.
Денег от главного кредитора — Международного валютного фонда — Киев не видел уже почти год. И надежды на сентябрьский транш рассеиваются.
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Час расплаты: Украине нечем рассчитаться с долгами
"МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, скомкали некоторые обязательства и должны их возобновить", — объяснял еще в июне Марченко.
"Скомканные обязательства" — это конфликты вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), промедление с судебной реформой и отмена ежегодного отчета чиновников, правоохранителей, депутатов и судей о личном имуществе и доходах — электронного декларирования. То есть, по сути, всех антикоррупционных инициатив.
И поскольку Киев не способен на структурные изменения, которых требуют европейцы, перспективы дальнейшего финансирования весьма туманны, отмечает Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК "Солид". Потребности страны велики, а возможности — не очень.
"Такое соотношение госдолга к ВВП для небольших развивающихся экономик — как красный флаг. Треть бюджета уходит на выплату процентов", — указывает собеседник РИА Новости.

В этих условиях вариант у Украины один: если кто-то "большой" (например, Соединенные Штаты) предоставит гарантию по займу. Тогда ставки можно существенно снизить.

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"В случае необеспеченного долга при наступлении банкротства эмитента инвесторы рискуют все потерять. Экономика Украины далеко не в лучшей форме. Гарантии правительства США по выпуску облигаций обнадежат иностранных вкладчиков и уменьшат стоимость привлечения капитала", — поясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании Borsell.

Надежды на демократов

В 2014-м Петр Порошенко и Барак Обама подписали соглашение о кредитных гарантиях на миллиард долларов. В 2015 году увеличили до двух миллиардов. Это один из пунктов программы многосторонней финансовой поддержки.
При Дональде Трампе процесс заморозили. В Киеве надеются, что нынешняя администрация "еще формирует позицию".
Однако возвращение в Белый дом демократов, скорее всего, не изменит ситуацию. Во-первых, Украина не является стратегически важным союзником. А во-вторых, американцы и так получают от Киева все что хотят — без ответных любезностей.
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Поэтому стоит ожидать продолжения традиционной для Украины политики — демонстрировать старательность в антикоррупционных реформах с надеждой получить за "хорошее поведение" новый кредит.
Но саму стратегию Киева выходить на рынок государственного долга, одновременно разыскивая способы обойти требования МВФ, наблюдатели считают опасной.
Заимствования растут как снежный ком, а правительство Зеленского лишь усугубляет положение, кабмин фактически толкает экономику на путь разорения.
Агрессивно вторгаясь на рынки капитала, где Киев платит очень высокие проценты, и уклоняясь от реформ, которых ждут европейцы, украинские власти подвергают страну все большему риску, указывает Foreing Policy. Особенно чреваты неприятными последствиями продажи бумаг, выплаты по которым привязаны к темпам роста ВВП.
Но другого выхода нет. В бюджете огромная дыра, и чтобы ее залатать, приходится залезать в долги — снова и снова.
 
ЭкономикаКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМВФМинистерство финансов Украины
 
 
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