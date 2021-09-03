Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Тыва
Республика Тыва
https://ria.ru/20210903/ugol-1748512515.html
Власти Тувы снизили предельную цену на уголь для населения
Власти Тувы снизили предельную цену на уголь для населения - РИА Новости, 03.09.2021
Власти Тувы снизили предельную цену на уголь для населения
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг своим решением установил цену на энергетический уголь для населения ниже действовавшей, подписав соответствующее постановление РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:44
2021-09-03T11:44
республика тыва
экономика
республика тыва
монгун-тайгинский район
россия
владислав ховалыг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149503/90/1495039083_0:259:4975:3057_1920x0_80_0_0_ef9ae0a74b79696f9cf546b9540750ab.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг своим решением установил цену на энергетический уголь для населения ниже действовавшей, подписав соответствующее постановление регионального правительства, согласно которому добывающая компания может продавать уголь жителям по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, что на 476,3 рубля дешевле прежней цены, сообщает пресс-служба правительства республики.По ее данным, документ вступает в силу через 10 дней после подписания."Решение было принято по итогам проверки обоснованности цены на уголь, добываемый и продаваемый в республике Тувинской горнорудной компанией (ТГРК), которая является монополистом на региональном угольном рынке. Проверку по поручению врио главы Тувы Владислава Ховалыга провела региональная Служба по тарифам. Ее эксперты установили, что действующая с 1 января 2021 года цена на уголь - 2696,4 рубля за тонну - завышена", - говорится в сообщении.Специалисты Службы по тарифам выяснили, что в расчеты цены были включены косвенные затраты, которые не должны учитываться при определении себестоимости продукции. Кроме того, компания не особо заботилась и об экономии, порой необоснованно увеличивая прямые расходы на производство и закладывая их в цену. При том что эту часть затрат можно было бы уменьшить не менее чем на 80 миллионов рублей.Более того, вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке с щедрыми торговыми скидками - по ценам гораздо ниже тех, что действовали внутри республики. Иными словами, за счет продаж бюджетным учреждениям и населению республики компания не только покрывала издержки таких сделок, но и получала ежегодно прибыль 200-230 миллионов рублей, позволяла себе высокие зарплаты и премии.На заседании правительства, где обсуждался проект постановления о новой цене на уголь, представители Тувинской горнорудной компании заявили о своем несогласии с решением и, по данным пресс-службы, возможно, будут оспаривать действия властей Тувы в арбитраже.Ховалыг, подводя итог обсуждению, высказал сожаление по поводу того, что топ-менеджеры ТГРК и материнских структур фактически уклонились от диалога с ним и правительством республики. Вопрос о цене на уголь для населения, считает он, зрел давно, сегодня это одна из точек социального напряжения, требующих безотлагательного решения.Власти отмечают, что завышенная цена на уголь стала острой социальной проблемой. Она обостряется с началом каждого отопительного сезона, поскольку более половины населения Тувы живет в домах с печным отоплением. Почти все они используют в качестве топлива местный уголь. Однако по той цене, которую требует за него ТГРК, большинству семей он не по карману. Так, для жителя Монгун-Тайгинского района тонна топлива вместе с расходами на доставку обойдется в 7-8 тысяч рублей и более, или до 80 тысяч рублей за весь зимний запас. Для многих это неподъемные траты.Решать проблему дорогого угля власти республики пытались с помощью субсидирования. Но на всех нуждающихся у дотационной республики денег не хватает. За счет губернаторского проекта "Социальный уголь" чуть больше 3 тысяч малоимущих и многодетных семей получают по 2 тонны угля. При том что нуждающихся в 10 раз больше."У меня нет ни малейшего желания ставить в сложное положение одно из крупнейших предприятий, где работает более 800 наших земляков. Но на другой чаше весов - как минимум треть населения республики. Поэтому вместе с ТГРК или без нее, но проблему дорогого угля для населения мы решать будем, причем не откладывая. Я говорил о ней с президентом, с федеральными министрами - они поддерживают. Варианты решений есть, они все в поле закона, разница лишь в затратах сил, времени и ресурсов", - приводит пресс-служба слова врио главы Тувы.
https://ria.ru/20210721/gazifikatsiya-1742150540.html
https://ria.ru/20210727/tuva-1743144267.html
https://ria.ru/20210808/tuva-1744900351.html
республика тыва
монгун-тайгинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149503/90/1495039083_276:0:4697:3316_1920x0_80_0_0_dfbc1b2b203f5a2fe8a7ce057aa923fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, республика тыва, монгун-тайгинский район, россия, владислав ховалыг
11:44 03.09.2021
 
Власти Тувы снизили предельную цену на уголь для населения

Врио главы Тувы Ховалыг снизил предельную цену на уголь для населения на 476,3 рубля

© Fotolia / IvanУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Fotolia / Ivan
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг своим решением установил цену на энергетический уголь для населения ниже действовавшей, подписав соответствующее постановление регионального правительства, согласно которому добывающая компания может продавать уголь жителям по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, что на 476,3 рубля дешевле прежней цены, сообщает пресс-служба правительства республики.
По ее данным, документ вступает в силу через 10 дней после подписания.
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 09:15Республика Тыва
Врио главы Тувы назвал газификацию региона достижимой задачей
"Решение было принято по итогам проверки обоснованности цены на уголь, добываемый и продаваемый в республике Тувинской горнорудной компанией (ТГРК), которая является монополистом на региональном угольном рынке. Проверку по поручению врио главы Тувы Владислава Ховалыга провела региональная Служба по тарифам. Ее эксперты установили, что действующая с 1 января 2021 года цена на уголь - 2696,4 рубля за тонну - завышена", - говорится в сообщении.
Специалисты Службы по тарифам выяснили, что в расчеты цены были включены косвенные затраты, которые не должны учитываться при определении себестоимости продукции. Кроме того, компания не особо заботилась и об экономии, порой необоснованно увеличивая прямые расходы на производство и закладывая их в цену. При том что эту часть затрат можно было бы уменьшить не менее чем на 80 миллионов рублей.
Более того, вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке с щедрыми торговыми скидками - по ценам гораздо ниже тех, что действовали внутри республики. Иными словами, за счет продаж бюджетным учреждениям и населению республики компания не только покрывала издержки таких сделок, но и получала ежегодно прибыль 200-230 миллионов рублей, позволяла себе высокие зарплаты и премии.
"Основываясь на финансово-хозяйственных документах, предоставленных компанией, эксперты Службы по тарифам установили, что розничная цена на уголь, добываемый ТГРК, может быть снижена без ущерба для производства до 1900 рублей за тонну - то есть более чем на 25%. Однако в правительстве, учитывая сокращение поставок угля на внешний рынок, избрали компромиссный вариант и предложили установить цену для населения на уровне 2220,1 рубля, или на 17,7 % ниже действующей. Она рассчитана с учетом прибыли, инвестиций в развитие, а также роста зарплат рабочих и увеличения основных производственных расходов", - отмечают в пресс-службе.
На заседании правительства, где обсуждался проект постановления о новой цене на уголь, представители Тувинской горнорудной компании заявили о своем несогласии с решением и, по данным пресс-службы, возможно, будут оспаривать действия властей Тувы в арбитраже.
Ховалыг, подводя итог обсуждению, высказал сожаление по поводу того, что топ-менеджеры ТГРК и материнских структур фактически уклонились от диалога с ним и правительством республики. Вопрос о цене на уголь для населения, считает он, зрел давно, сегодня это одна из точек социального напряжения, требующих безотлагательного решения.
Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 17:32Республика Тыва
В Туве появятся шесть образовательных объектов в 2021 году
Власти отмечают, что завышенная цена на уголь стала острой социальной проблемой. Она обостряется с началом каждого отопительного сезона, поскольку более половины населения Тувы живет в домах с печным отоплением. Почти все они используют в качестве топлива местный уголь. Однако по той цене, которую требует за него ТГРК, большинству семей он не по карману. Так, для жителя Монгун-Тайгинского района тонна топлива вместе с расходами на доставку обойдется в 7-8 тысяч рублей и более, или до 80 тысяч рублей за весь зимний запас. Для многих это неподъемные траты.
Решать проблему дорогого угля власти республики пытались с помощью субсидирования. Но на всех нуждающихся у дотационной республики денег не хватает. За счет губернаторского проекта "Социальный уголь" чуть больше 3 тысяч малоимущих и многодетных семей получают по 2 тонны угля. При том что нуждающихся в 10 раз больше.
"У меня нет ни малейшего желания ставить в сложное положение одно из крупнейших предприятий, где работает более 800 наших земляков. Но на другой чаше весов - как минимум треть населения республики. Поэтому вместе с ТГРК или без нее, но проблему дорогого угля для населения мы решать будем, причем не откладывая. Я говорил о ней с президентом, с федеральными министрами - они поддерживают. Варианты решений есть, они все в поле закона, разница лишь в затратах сил, времени и ресурсов", - приводит пресс-служба слова врио главы Тувы.
Медицинский работник смотрит снимки пациента помещенного в модернизированный аппарат Гамма-нож - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 09:46Республика Тыва
В Туве откроют новый медико-диагностический центр
 
Республика ТываЭкономикаРеспублика ТываМонгун-Тайгинский районРоссияВладислав Ховалыг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в изнасилованиях в Самаре
14:48Хамид Карзай призвал талибов и сопротивление Панджшера к диалогу
14:45Посол ФРГ в Киеве назвал препятствия для вступления Украины в НАТО
14:44Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
14:43В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
Лента новостейМолния