https://ria.ru/20210903/ugol-1748512515.html

Власти Тувы снизили предельную цену на уголь для населения

Власти Тувы снизили предельную цену на уголь для населения - РИА Новости, 03.09.2021

Власти Тувы снизили предельную цену на уголь для населения

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг своим решением установил цену на энергетический уголь для населения ниже действовавшей, подписав соответствующее постановление РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:44

2021-09-03T11:44

2021-09-03T11:44

республика тыва

экономика

республика тыва

монгун-тайгинский район

россия

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг своим решением установил цену на энергетический уголь для населения ниже действовавшей, подписав соответствующее постановление регионального правительства, согласно которому добывающая компания может продавать уголь жителям по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, что на 476,3 рубля дешевле прежней цены, сообщает пресс-служба правительства республики.По ее данным, документ вступает в силу через 10 дней после подписания."Решение было принято по итогам проверки обоснованности цены на уголь, добываемый и продаваемый в республике Тувинской горнорудной компанией (ТГРК), которая является монополистом на региональном угольном рынке. Проверку по поручению врио главы Тувы Владислава Ховалыга провела региональная Служба по тарифам. Ее эксперты установили, что действующая с 1 января 2021 года цена на уголь - 2696,4 рубля за тонну - завышена", - говорится в сообщении.Специалисты Службы по тарифам выяснили, что в расчеты цены были включены косвенные затраты, которые не должны учитываться при определении себестоимости продукции. Кроме того, компания не особо заботилась и об экономии, порой необоснованно увеличивая прямые расходы на производство и закладывая их в цену. При том что эту часть затрат можно было бы уменьшить не менее чем на 80 миллионов рублей.Более того, вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке с щедрыми торговыми скидками - по ценам гораздо ниже тех, что действовали внутри республики. Иными словами, за счет продаж бюджетным учреждениям и населению республики компания не только покрывала издержки таких сделок, но и получала ежегодно прибыль 200-230 миллионов рублей, позволяла себе высокие зарплаты и премии.На заседании правительства, где обсуждался проект постановления о новой цене на уголь, представители Тувинской горнорудной компании заявили о своем несогласии с решением и, по данным пресс-службы, возможно, будут оспаривать действия властей Тувы в арбитраже.Ховалыг, подводя итог обсуждению, высказал сожаление по поводу того, что топ-менеджеры ТГРК и материнских структур фактически уклонились от диалога с ним и правительством республики. Вопрос о цене на уголь для населения, считает он, зрел давно, сегодня это одна из точек социального напряжения, требующих безотлагательного решения.Власти отмечают, что завышенная цена на уголь стала острой социальной проблемой. Она обостряется с началом каждого отопительного сезона, поскольку более половины населения Тувы живет в домах с печным отоплением. Почти все они используют в качестве топлива местный уголь. Однако по той цене, которую требует за него ТГРК, большинству семей он не по карману. Так, для жителя Монгун-Тайгинского района тонна топлива вместе с расходами на доставку обойдется в 7-8 тысяч рублей и более, или до 80 тысяч рублей за весь зимний запас. Для многих это неподъемные траты.Решать проблему дорогого угля власти республики пытались с помощью субсидирования. Но на всех нуждающихся у дотационной республики денег не хватает. За счет губернаторского проекта "Социальный уголь" чуть больше 3 тысяч малоимущих и многодетных семей получают по 2 тонны угля. При том что нуждающихся в 10 раз больше."У меня нет ни малейшего желания ставить в сложное положение одно из крупнейших предприятий, где работает более 800 наших земляков. Но на другой чаше весов - как минимум треть населения республики. Поэтому вместе с ТГРК или без нее, но проблему дорогого угля для населения мы решать будем, причем не откладывая. Я говорил о ней с президентом, с федеральными министрами - они поддерживают. Варианты решений есть, они все в поле закона, разница лишь в затратах сил, времени и ресурсов", - приводит пресс-служба слова врио главы Тувы.

https://ria.ru/20210721/gazifikatsiya-1742150540.html

https://ria.ru/20210727/tuva-1743144267.html

https://ria.ru/20210808/tuva-1744900351.html

республика тыва

монгун-тайгинский район

россия

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экономика, республика тыва, монгун-тайгинский район, россия, владислав ховалыг