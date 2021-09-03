https://ria.ru/20210903/ugol-1748454476.html

Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс

Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс - РИА Новости, 03.09.2021

Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс

Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:16

2021-09-03T04:16

2021-09-03T09:24

экономика

китай

анатолий чубайс

сибирская угольная энергетическая компания

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме."У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании)... Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации", - сказал Чубайс.Он отметил, что в 2021 году руководство Китая объявило о сокращении потребления угля с 2025 года. А российская стратегия развития угольной отрасли была ориентирована на рост потребления угля.Как отметил глава компании СУЭК Степан Солженицын, проблем со сбытом угля не будет минимум до 2030 года и в первую очередь необходимо решать не климатическую проблему, а проблему загрязнения воздуха угольной пылью.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210312/ugol-1600936393.html

китай

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экономика, китай, анатолий чубайс, сибирская угольная энергетическая компания, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)