04:16 03.09.2021 (обновлено: 09:24 03.09.2021)
Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс
Чубайс: угольная стратегия России провалилась из-за сокращения потребления угля в Китае
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?" в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме.
"У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании)... Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации", - сказал Чубайс.
Он отметил, что в 2021 году руководство Китая объявило о сокращении потребления угля с 2025 года. А российская стратегия развития угольной отрасли была ориентирована на рост потребления угля.
Как отметил глава компании СУЭК Степан Солженицын, проблем со сбытом угля не будет минимум до 2030 года и в первую очередь необходимо решать не климатическую проблему, а проблему загрязнения воздуха угольной пылью.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.