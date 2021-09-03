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Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс
Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс - РИА Новости, 03.09.2021
Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс
Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:16
2021-09-03T09:24
экономика
китай
анатолий чубайс
сибирская угольная энергетическая компания
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме."У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании)... Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации", - сказал Чубайс.Он отметил, что в 2021 году руководство Китая объявило о сокращении потребления угля с 2025 года. А российская стратегия развития угольной отрасли была ориентирована на рост потребления угля.Как отметил глава компании СУЭК Степан Солженицын, проблем со сбытом угля не будет минимум до 2030 года и в первую очередь необходимо решать не климатическую проблему, а проблему загрязнения воздуха угольной пылью.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, китай, анатолий чубайс, сибирская угольная энергетическая компания, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:16 03.09.2021 (обновлено: 09:24 03.09.2021)
 
Угольная стратегия России не может быть реализована, заявил Чубайс

Чубайс: угольная стратегия России провалилась из-за сокращения потребления угля в Китае

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?" в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стратегия развития угольной отрасли России, которая была принята в прошлом году, не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем, заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме.
"У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии СУЭК (Сибирской угольной энергетической компании)... Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации", - сказал Чубайс.
Он отметил, что в 2021 году руководство Китая объявило о сокращении потребления угля с 2025 года. А российская стратегия развития угольной отрасли была ориентирована на рост потребления угля.
Как отметил глава компании СУЭК Степан Солженицын, проблем со сбытом угля не будет минимум до 2030 года и в первую очередь необходимо решать не климатическую проблему, а проблему загрязнения воздуха угольной пылью.
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Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаКитайАнатолий ЧубайсСибирская угольная энергетическая компанияРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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