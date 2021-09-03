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СМИ: Израиль нанес удары по пригороду Дамаска
СМИ: Израиль нанес удары по пригороду Дамаска - РИА Новости, 03.09.2021
СМИ: Израиль нанес удары по пригороду Дамаска
Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, передает сирийское агентство САНА. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:05
2021-09-03T03:05
2021-09-03T05:08
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сана
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, передает сирийское агентство САНА.Удар был нанесен в 01.26 по местному времени со стороны Бейрута по юго-восточной окраине сирийской столицы. По данным агентства, большинство ракет сбила ПВО, нанесен только материальный ущерб.Израиль регулярно наносит ракетные удары по объектам на территории Сирии. Дамаск не раз обращался в Совет Безопасности ООН с требованием оказать на Израиль давление, чтобы тот прекратил систематическое нарушение суверенитета Сирии, так как такие агрессивные действия угрожают стабильности всего региона.
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в мире, израиль, сана
03:05 03.09.2021 (обновлено: 05:08 03.09.2021)
СМИ: Израиль нанес удары по пригороду Дамаска
САНА: Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, ПВО сбила большую часть ракет
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Израиль
нанес авиаудары по пригороду Дамаска
, передает сирийское агентство САНА
.
Удар был нанесен в 01.26 по местному времени со стороны Бейрута по юго-восточной окраине сирийской столицы.
По данным агентства, большинство ракет сбила ПВО, нанесен только материальный ущерб.
Израиль регулярно наносит ракетные удары по объектам на территории Сирии. Дамаск не раз обращался в Совет Безопасности ООН с требованием оказать на Израиль давление, чтобы тот прекратил систематическое нарушение суверенитета Сирии, так как такие агрессивные действия угрожают стабильности всего региона.