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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/turtsiya-1748473681.html
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19
Посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что усиление антиковидных мер в стране не распространяется на туристов, в том числе из России. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:21
2021-09-03T08:21
распространение коронавируса
в мире
турция
новости - туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что усиление антиковидных мер в стране не распространяется на туристов, в том числе из России.В Турции с 6 сентября делают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей."Новые меры по борьбе с пандемией Covid-19, вступающие в силу с 6 сентября 2021 года и касающиеся посещения таких массовых мероприятий, как концерты, кинопоказы, а также перемещения по стране на общественном транспорте, распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих/имеющих вид на жительство на территории Турецкой Республики", - подчеркнул посол, отвечая на вопрос РИА Новости."Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма", - отметил он.
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в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19
08:21 03.09.2021
 
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19

Посол Турции в России Самсар: усиление антиковидных мер не коснется туристов

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Pixabay / oleg_mit
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что усиление антиковидных мер в стране не распространяется на туристов, в том числе из России.
В Турции с 6 сентября делают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.
"Новые меры по борьбе с пандемией Covid-19, вступающие в силу с 6 сентября 2021 года и касающиеся посещения таких массовых мероприятий, как концерты, кинопоказы, а также перемещения по стране на общественном транспорте, распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих/имеющих вид на жительство на территории Турецкой Республики", - подчеркнул посол, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма", - отметил он.
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