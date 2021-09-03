https://ria.ru/20210903/turtsiya-1748473681.html
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19
Посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что усиление антиковидных мер в стране не распространяется на туристов, в том числе из России. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:21
2021-09-03T08:21
2021-09-03T08:21
распространение коронавируса
в мире
турция
новости - туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278491_0:24:1920:1104_1920x0_80_0_0_7747aec290cad3bf0d50a38112a040cb.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что усиление антиковидных мер в стране не распространяется на туристов, в том числе из России.В Турции с 6 сентября делают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей."Новые меры по борьбе с пандемией Covid-19, вступающие в силу с 6 сентября 2021 года и касающиеся посещения таких массовых мероприятий, как концерты, кинопоказы, а также перемещения по стране на общественном транспорте, распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих/имеющих вид на жительство на территории Турецкой Республики", - подчеркнул посол, отвечая на вопрос РИА Новости."Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма", - отметил он.
https://ria.ru/20210625/strakhovka-1738579076.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278491_211:0:1920:1282_1920x0_80_0_0_f911c9417d17562c0d643537942255fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19
Посол Турции в России прокомментировал усиление мер против COVID-19
Посол Турции в России Самсар: усиление антиковидных мер не коснется туристов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Посол Турции
в РФ
Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что усиление антиковидных мер в стране не распространяется на туристов, в том числе из России.
В Турции с 6 сентября делают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Не прошедшие вакцинацию или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.
"Новые меры по борьбе с пандемией Covid-19, вступающие в силу с 6 сентября 2021 года и касающиеся посещения таких массовых мероприятий, как концерты, кинопоказы, а также перемещения по стране на общественном транспорте, распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих/имеющих вид на жительство на территории Турецкой Республики", - подчеркнул посол, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма", - отметил он.