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В Ясной Поляне открылся юбилейный театральный фестиваль "Толстой"
В Ясной Поляне открылся юбилейный театральный фестиваль "Толстой" - РИА Новости, 03.09.2021
В Ясной Поляне открылся юбилейный театральный фестиваль "Толстой"
Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в музее-усадьбе "Ясная Поляна" балет-сюитой TOLSTOY по мотивам произведений писателя,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:28
2021-09-03T22:28
2021-09-03T22:28
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ТУЛА, 3 сен - РИА Новости. Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в музее-усадьбе "Ясная Поляна" балет-сюитой TOLSTOY по мотивам произведений писателя, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Гостей и участников фестиваля поприветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и зачитал приветственный адрес главы региона Алексея Дюмина."Сегодняшний фестиваль проходит в год 100-летия музея-усадьбы "Ясная Поляна" и является одним из ключевых событий в череде праздничных мероприятий. Многие мастера театрального искусства создают творческие проекты и постановки специально для нашего фестиваля, что говорит о его высоком профессиональном уровне и популярности. Для туляков и гостей региона это прекрасная возможность увидеть спектакли по произведениям Толстого с погружением в уникальную атмосферу этого места", - говорится в нем.Директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая подчеркнула, что в течение трех фестивальных дней зрители увидят актуальные постановки по произведениям Льва Толстого и его современников."Однако фестиваль демонстрирует не только работу с классическим наследием, которая ведется по всей России, но и дает импульс к созданию новых произведений, которые продолжают жить и оставаться востребованными", – процитировали агентству директора музея.Фестиваль продлится с 3 по 5 сентября. Театральные коллективы покажут свои постановки в музее-усадьбе "Ясная Поляна", в Тульском академическом театре драмы и на заводе "Октава".Как отметили в правительстве региона, фестиваль организован по инициативе губернатора Тульской области при поддержке министерства культуры РФ в рамках национального проекта "Культура", госкорпорации "Ростех". В этом году он впервые проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
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тульская область, юнеско, ростех, россия, екатерина толстая
В Ясной Поляне открылся юбилейный театральный фестиваль "Толстой"
Правительство Тульской области: театральный фестиваль "Толстой" открылся в Ясной Поляне
ТУЛА, 3 сен - РИА Новости.
Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в музее-усадьбе "Ясная Поляна" балет-сюитой TOLSTOY по мотивам произведений писателя, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области
.
Гостей и участников фестиваля поприветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и зачитал приветственный адрес главы региона Алексея Дюмина.
"Сегодняшний фестиваль проходит в год 100-летия музея-усадьбы "Ясная Поляна" и является одним из ключевых событий в череде праздничных мероприятий. Многие мастера театрального искусства создают творческие проекты и постановки специально для нашего фестиваля, что говорит о его высоком профессиональном уровне и популярности. Для туляков и гостей региона это прекрасная возможность увидеть спектакли по произведениям Толстого с погружением в уникальную атмосферу этого места", - говорится в нем.
Директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая
подчеркнула, что в течение трех фестивальных дней зрители увидят актуальные постановки по произведениям Льва Толстого и его современников.
"Однако фестиваль демонстрирует не только работу с классическим наследием, которая ведется по всей России, но и дает импульс к созданию новых произведений, которые продолжают жить и оставаться востребованными", – процитировали агентству директора музея.
Фестиваль продлится с 3 по 5 сентября. Театральные коллективы покажут свои постановки в музее-усадьбе "Ясная Поляна", в Тульском академическом театре драмы и на заводе "Октава".
Как отметили в правительстве региона, фестиваль организован по инициативе губернатора Тульской области при поддержке министерства культуры РФ в рамках национального проекта "Культура", госкорпорации "Ростех
". В этом году он впервые проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО
.
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