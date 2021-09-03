https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748575955.html

Россияне оценили влияние цифровизации на их жизнь

Россияне оценили влияние цифровизации на их жизнь - РИА Новости, 03.09.2021

Россияне оценили влияние цифровизации на их жизнь

Абсолютное большинство россиян - 90% - за последний год обращались за госуслугами через цифровые сервисы, более половины опрошенных считают, что цифровизация... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:39

2021-09-03T15:39

2021-09-03T15:39

общество

технологии

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

цифровизация

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян - 90% - за последний год обращались за госуслугами через цифровые сервисы, более половины опрошенных считают, что цифровизация положительно влияет на их жизнь, следует из исследования автономной некоммерческой организации "Диалог".Опрос был представлен на сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Пятьдесят один процент респондентов отмечают положительное влияние связанных с государством цифровых технологий на свою жизнь, 18% придерживаются противоположной точки зрения", - привела данные социологического исследования руководитель отдела социологии "Диалога" Елена Удалова.Наиболее позитивно респонденты оценивают интернет-портал государственных услуг - 72%. О доверии к информации, которую органы государственной власти публикуют в сети, заявили 62% респондентов. При этом часть из них доверяет такой информации больше, чем информации из офлайн-источников.Как показало исследование, 39% опрошенных имеют опыт коммуникации с органами власти на неформальных площадках (речь идет о переписке и комментариях в соцсетях)."Мы задавали достаточно большой объем вопросов касательно и оценки собственной цифровой грамотности, и использования практики применения госуслуг. 90% (абсолютное большинство) если и обращались за последний год за государственными услугами, делали это через цифровые сервисы", - отметила Удалова.Исследование проводилось с 26 по 28 апреля этого года среди пользователей наиболее популярных в России соцсетей, свое мнение высказали 1,3 тысячи человек. АНО "Диалог" – российский центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748459672.html

владивосток

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, цифровизация, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)