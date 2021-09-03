https://ria.ru/20210903/tseny-1748639145.html

Михельсон назвал текущие цены на газ сверхненормальными

Михельсон назвал текущие цены на газ сверхненормальными - РИА Новости, 03.09.2021

Михельсон назвал текущие цены на газ сверхненормальными

Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон считает текущие цены на газ в диапазоне 600-700 долларов за тысячу кубометров сверхненормальными, ожидает в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T21:14

2021-09-03T21:14

2021-09-03T21:26

экономика

сша

европа

новатэк

леонид михельсон

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон считает текущие цены на газ в диапазоне 600-700 долларов за тысячу кубометров сверхненормальными, ожидает в перспективе их снижения.По мнению бизнесмена, пандемия и попытки мировой экономики выйти из кризиса вкупе с трендом на энергопереход ведут к подобным ценовым диапазонам. "Про энергопереход много говорят, он естественно будет, но смотрите, во что это превращается. Вот мы производители СПГ, газа. Ну это ненормально (иметь цены - ред.) 600 долларов, в станах АТР - 700 долларов за тысячу кубов. Это сверхненормально", - сказал он на брифинге в рамках ВЭФ.Михельсон отметил, что в контексте энергоперехода он поддерживает мнение многих, что газ должен восприниматься не как зло, а как проводник к плавному выходу на возобновляемые источники энергии. Однако все больше "зеленых" идей превращается в лозунги и влияет на принятие решений. Так, постепенно банки начинают вводить лимиты финансирования на нефтегазовые проекты."Чем сейчас будут закрываться эти цены по 600-700 (долларов - ред.)? Инфляцией. Тут пандемия, надо как-то экономику на ноги поднимать, да плюс еще эти цены. В Америке инфляция больше 5%, в Европе то же самое. А все-таки наша обязанность, чтобы был рост ВВП, чтобы были рабочие места, чтобы экономика развивалась", - считает Михельсон. Он также заметил, что, ко всему прочему, пандемийные ограничения рушат налаженные экономические связи.Глава "Новатэка" согласился, что высокие цены на газ могут привести к тому, что покупатели начнут отказываться от его покупки на спотовом рынке и переходить на более дешевые топлива. Уже сейчас выгоды от этого испытывают угольщики, чья продукция выросла в цене в 2-2,5 раза. В итоге, стоимость газа упадёт."Она (цена - ред.) моментально упадёт и слава богу. Может быть как раз развитие таких событий... Он (рынок газа - ред.) не перегреется, а просто цены станут нормальными", - заключил он.

https://ria.ru/20210903/gaz-1748539930.html

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экономика, сша, европа, новатэк, леонид михельсон