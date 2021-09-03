Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/tseny-1748639145.html
Михельсон назвал текущие цены на газ сверхненормальными
Михельсон назвал текущие цены на газ сверхненормальными - РИА Новости, 03.09.2021
Михельсон назвал текущие цены на газ сверхненормальными
Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон считает текущие цены на газ в диапазоне 600-700 долларов за тысячу кубометров сверхненормальными, ожидает в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T21:14
2021-09-03T21:26
экономика
сша
европа
новатэк
леонид михельсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_440831874e9cccc22b7fc0946e69738c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон считает текущие цены на газ в диапазоне 600-700 долларов за тысячу кубометров сверхненормальными, ожидает в перспективе их снижения.По мнению бизнесмена, пандемия и попытки мировой экономики выйти из кризиса вкупе с трендом на энергопереход ведут к подобным ценовым диапазонам. "Про энергопереход много говорят, он естественно будет, но смотрите, во что это превращается. Вот мы производители СПГ, газа. Ну это ненормально (иметь цены - ред.) 600 долларов, в станах АТР - 700 долларов за тысячу кубов. Это сверхненормально", - сказал он на брифинге в рамках ВЭФ.Михельсон отметил, что в контексте энергоперехода он поддерживает мнение многих, что газ должен восприниматься не как зло, а как проводник к плавному выходу на возобновляемые источники энергии. Однако все больше "зеленых" идей превращается в лозунги и влияет на принятие решений. Так, постепенно банки начинают вводить лимиты финансирования на нефтегазовые проекты."Чем сейчас будут закрываться эти цены по 600-700 (долларов - ред.)? Инфляцией. Тут пандемия, надо как-то экономику на ноги поднимать, да плюс еще эти цены. В Америке инфляция больше 5%, в Европе то же самое. А все-таки наша обязанность, чтобы был рост ВВП, чтобы были рабочие места, чтобы экономика развивалась", - считает Михельсон. Он также заметил, что, ко всему прочему, пандемийные ограничения рушат налаженные экономические связи.Глава "Новатэка" согласился, что высокие цены на газ могут привести к тому, что покупатели начнут отказываться от его покупки на спотовом рынке и переходить на более дешевые топлива. Уже сейчас выгоды от этого испытывают угольщики, чья продукция выросла в цене в 2-2,5 раза. В итоге, стоимость газа упадёт."Она (цена - ред.) моментально упадёт и слава богу. Может быть как раз развитие таких событий... Он (рынок газа - ред.) не перегреется, а просто цены станут нормальными", - заключил он.
https://ria.ru/20210903/gaz-1748539930.html
https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3a5b982b61cffc44b8fe63254e03ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, европа, новатэк, леонид михельсон
21:14 03.09.2021 (обновлено: 21:26 03.09.2021)
 
Михельсон назвал текущие цены на газ сверхненормальными

Глава "Новатэка" Михельсон: цены на газ 600-700 долларов за тысячу кубов сверхненормальные

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон считает текущие цены на газ в диапазоне 600-700 долларов за тысячу кубометров сверхненормальными, ожидает в перспективе их снижения.
По мнению бизнесмена, пандемия и попытки мировой экономики выйти из кризиса вкупе с трендом на энергопереход ведут к подобным ценовым диапазонам. "Про энергопереход много говорят, он естественно будет, но смотрите, во что это превращается. Вот мы производители СПГ, газа. Ну это ненормально (иметь цены - ред.) 600 долларов, в станах АТР - 700 долларов за тысячу кубов. Это сверхненормально", - сказал он на брифинге в рамках ВЭФ.
Михельсон отметил, что в контексте энергоперехода он поддерживает мнение многих, что газ должен восприниматься не как зло, а как проводник к плавному выходу на возобновляемые источники энергии. Однако все больше "зеленых" идей превращается в лозунги и влияет на принятие решений. Так, постепенно банки начинают вводить лимиты финансирования на нефтегазовые проекты.
"Чем сейчас будут закрываться эти цены по 600-700 (долларов - ред.)? Инфляцией. Тут пандемия, надо как-то экономику на ноги поднимать, да плюс еще эти цены. В Америке инфляция больше 5%, в Европе то же самое. А все-таки наша обязанность, чтобы был рост ВВП, чтобы были рабочие места, чтобы экономика развивалась", - считает Михельсон. Он также заметил, что, ко всему прочему, пандемийные ограничения рушат налаженные экономические связи.
Стенд Минпромторга России в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 13:15
Михельсон предсказал снижение спроса на газ
Глава "Новатэка" согласился, что высокие цены на газ могут привести к тому, что покупатели начнут отказываться от его покупки на спотовом рынке и переходить на более дешевые топлива. Уже сейчас выгоды от этого испытывают угольщики, чья продукция выросла в цене в 2-2,5 раза. В итоге, стоимость газа упадёт.
"Она (цена - ред.) моментально упадёт и слава богу. Может быть как раз развитие таких событий... Он (рынок газа - ред.) не перегреется, а просто цены станут нормальными", - заключил он.
Цены на топливо - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 22:16
Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе в 2021 году
 
ЭкономикаСШАЕвропаНоватэкЛеонид Михельсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния