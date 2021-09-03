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Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
Регионы России на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ могут показать, за что любят свои территории, рассказал на церемонии открытия вице-премьер, полпред... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:17
2021-09-03T14:17
юрий трутнев
дальний восток
алексей чекунков
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Регионы России на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ могут показать, за что любят свои территории, рассказал на церемонии открытия вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась в пятницу на набережной бухты Аякс в рамках VI Восточного экономического форума. Организатор выставки – фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО."В шестой раз проходит Восточный экономический форум, и в шестой раз мы собираемся на "Улице Дальнего Востока". Мы придумывали эту "улицу" для того, чтобы каждый регион мог показать, за что любят Приморье, Чукотку, Амурскую область, Якутию, Бурятию и другие субъекты Российской Федерации, входящие в дружную семью дальневосточных регионов. Я уверен в том, что это очень важно. Любовь к родной земле создает энергию движения, формирует гордость, которая позволяет решать все новые и новые задачи. Спасибо за то, что мы снова собираемся на "Улице Дальнего Востока". Желаю всем успехов, уверен, что Восточный экономический форум принесет на дальневосточную землю новые инвестиционные проекты, новую дружбу, новую энергию", – отметил Трутнев, открывая выставку.Во время открытия прозвучал официальный гимн выставки, написанный в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Кроме того, на церемонии состоялись показательные выступления по кёкусинкай-кан и тхэквондо.Во время работы выставки "Улица Дальнего Востока" на главной сцене будут выступать творческие коллективы субъектов ДФО, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы.В церемонии открытия также принял участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который после осмотрел павильоны.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748546385.html
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юрий трутнев, дальний восток, алексей чекунков, фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:17 03.09.2021
 
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

Полпред Путина Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Регионы России на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ могут показать, за что любят свои территории, рассказал на церемонии открытия вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась в пятницу на набережной бухты Аякс в рамках VI Восточного экономического форума. Организатор выставки – фонд "Росконгресс" при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.
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"В шестой раз проходит Восточный экономический форум, и в шестой раз мы собираемся на "Улице Дальнего Востока". Мы придумывали эту "улицу" для того, чтобы каждый регион мог показать, за что любят Приморье, Чукотку, Амурскую область, Якутию, Бурятию и другие субъекты Российской Федерации, входящие в дружную семью дальневосточных регионов. Я уверен в том, что это очень важно. Любовь к родной земле создает энергию движения, формирует гордость, которая позволяет решать все новые и новые задачи. Спасибо за то, что мы снова собираемся на "Улице Дальнего Востока". Желаю всем успехов, уверен, что Восточный экономический форум принесет на дальневосточную землю новые инвестиционные проекты, новую дружбу, новую энергию", – отметил Трутнев, открывая выставку.
Во время открытия прозвучал официальный гимн выставки, написанный в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Кроме того, на церемонии состоялись показательные выступления по кёкусинкай-кан и тхэквондо.
Во время работы выставки "Улица Дальнего Востока" на главной сцене будут выступать творческие коллективы субъектов ДФО, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы.
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Путин предложил организовать международную экспедицию в Арктику
В церемонии открытия также принял участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который после осмотрел павильоны.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Юрий ТрутневДальний ВостокАлексей ЧекунковФонд "Росконгресс"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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