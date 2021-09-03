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В ООН призывали срочно прекратить боевые действия в Триполи
В ООН призывали срочно прекратить боевые действия в Триполи - РИА Новости, 03.09.2021
В ООН призывали срочно прекратить боевые действия в Триполи
ООН призывает немедленно прекратить боевые действия в Триполи и проявлять максимальную сдержанность, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:14
2021-09-03T20:14
в мире
оон
ливия
триполи
здоровье - общество
стефан дюжаррик
абд салам али
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ООН, 3 сен – РИА Новости. ООН призывает немедленно прекратить боевые действия в Триполи и проявлять максимальную сдержанность, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Наши коллеги из миссии ООН в Ливии выражают глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями, в том числе в связи с, предположительно, случаями неприцельной стрельбы в густонаселенном районе Триполи Салах ад-Дин", - сказал Дюжаррик."Миссия призывает к немедленному прекращению боевых действий, призывает стороны проявлять максимальную сдержанность, напоминает всем сторонам конфликта об их обязательствах в рамках международного гуманитарного права защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру", - добавил он.Ранее газета Al-Wasat со ссылкой на очевидцев сообщила, что столкновения между вооруженными формированиями произошли в пятницу в ливийской столице Триполи.Очевидцы заявили изданию, что столкновения произошли в районе Салах ад-Дин на юге Триполи между 444-й бригадой, которая подчиняется Правительству национального единства, и Силами по поддержанию стабильности, которые подконтрольны Президентскому совету. Согласно заявлению командующего военным округом Триполи Абд аль-Басита Марвана, виновником столкновений стала 444-я бригада. По его словам, формирование "отклонилось от курса, став независимым финансовым активом". В свою очередь, сама бригада сообщила, что "противостояла преступникам и злоумышленникам", добавив, что один из ее бойцов погиб в ходе столкновений.Президентский совет Ливии в официальном заявлении потребовал от формирований немедленно прекратить столкновения.
https://ria.ru/20210903/ataki-1748591878.html
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в мире, оон, ливия, триполи, здоровье - общество, стефан дюжаррик, абд салам али
20:14 03.09.2021
 
В ООН призывали срочно прекратить боевые действия в Триполи

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал немедленно прекратить боевые действия в Триполи

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 3 сен – РИА Новости. ООН призывает немедленно прекратить боевые действия в Триполи и проявлять максимальную сдержанность, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Наши коллеги из миссии ООН в Ливии выражают глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями, в том числе в связи с, предположительно, случаями неприцельной стрельбы в густонаселенном районе Триполи Салах ад-Дин", - сказал Дюжаррик.
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"Миссия призывает к немедленному прекращению боевых действий, призывает стороны проявлять максимальную сдержанность, напоминает всем сторонам конфликта об их обязательствах в рамках международного гуманитарного права защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру", - добавил он.
Ранее газета Al-Wasat со ссылкой на очевидцев сообщила, что столкновения между вооруженными формированиями произошли в пятницу в ливийской столице Триполи.
Очевидцы заявили изданию, что столкновения произошли в районе Салах ад-Дин на юге Триполи между 444-й бригадой, которая подчиняется Правительству национального единства, и Силами по поддержанию стабильности, которые подконтрольны Президентскому совету. Согласно заявлению командующего военным округом Триполи Абд аль-Басита Марвана, виновником столкновений стала 444-я бригада. По его словам, формирование "отклонилось от курса, став независимым финансовым активом". В свою очередь, сама бригада сообщила, что "противостояла преступникам и злоумышленникам", добавив, что один из ее бойцов погиб в ходе столкновений.
Президентский совет Ливии в официальном заявлении потребовал от формирований немедленно прекратить столкновения.
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