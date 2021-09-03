https://ria.ru/20210903/tribunal-1748642968.html

В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине

В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине - РИА Новости, 03.09.2021

В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине

Председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока выразила надежду, что когда-нибудь у республики будет... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T22:11

2021-09-03T22:11

2021-09-03T22:43

в мире

украина

киев

международный уголовный суд

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока выразила надежду, что когда-нибудь у республики будет возможность представить доказательства преступлений Киева в Донбассе на военном трибунале по Украине.Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе, подписали соглашение о сотрудничестве и начали формирование общего банка данных ДНК для проведения идентификаций останков жертв конфликта. Результаты экспертиз с мест стихийных захоронений ЛНР и ДНР планируют отправлять в ЕСПЧ и Международный уголовный суд."Безусловно, работа (по розыску и вскрытию массовых стихийных захоронений жертв конфликта в Донбассе – ред.) происходит под надзором и контролем генеральной прокуратуры ЛНР, потому что здесь не просто важно найти и поднять останки человека, важно все это сделать правильно с точки зрения процессуального законодательства ЛНР. Чтобы это действительно имело весомое значение на международной арене, когда мы будем, я уверена, представлять эти материалы на международном трибунале по Украине", – сказала Сорока в ходе дискуссионной площадки "Народный форум" в эфире телеканала "Луганск 24".Она уточнила, что работа в этом направлении ведется совместно со всеми органами исполнительной власти республики, представителями минской контактной группы, общественниками и добровольцами."Все это происходит при поддержке и в рамках деятельности министерства государственной безопасности (МГБ ЛНР), потому что именно там расследуется уголовное дело по геноциду. Как раз там данные о наших основных человеческих потерях 2014-2015 года", - пояснила Сорока.Представитель генеральной прокуратуры ЛНР Юрий Лаушкин во время дискуссии выразил мнение, что уголовные дела, возбужденные в ЛНР по фактам преступлений ВСУ в Донбассе, приближают новый Нюрнбергский процесс."Работа, направленная на фиксацию военных преступлений украинской армии против мирного населения Донбасса, ведется систематически и с каждым годом приближает украинских силовиков и их командование к новому Нюрнбергскому процессу", - заявил Лаушкин.

https://ria.ru/20210831/donbass-1748041586.html

https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, международный уголовный суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины