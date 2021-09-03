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В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине
В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине - РИА Новости, 03.09.2021
В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине
Председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока выразила надежду, что когда-нибудь у республики будет... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:11
2021-09-03T22:43
в мире
украина
киев
международный уголовный суд
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока выразила надежду, что когда-нибудь у республики будет возможность представить доказательства преступлений Киева в Донбассе на военном трибунале по Украине.Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе, подписали соглашение о сотрудничестве и начали формирование общего банка данных ДНК для проведения идентификаций останков жертв конфликта. Результаты экспертиз с мест стихийных захоронений ЛНР и ДНР планируют отправлять в ЕСПЧ и Международный уголовный суд."Безусловно, работа (по розыску и вскрытию массовых стихийных захоронений жертв конфликта в Донбассе – ред.) происходит под надзором и контролем генеральной прокуратуры ЛНР, потому что здесь не просто важно найти и поднять останки человека, важно все это сделать правильно с точки зрения процессуального законодательства ЛНР. Чтобы это действительно имело весомое значение на международной арене, когда мы будем, я уверена, представлять эти материалы на международном трибунале по Украине", – сказала Сорока в ходе дискуссионной площадки "Народный форум" в эфире телеканала "Луганск 24".Она уточнила, что работа в этом направлении ведется совместно со всеми органами исполнительной власти республики, представителями минской контактной группы, общественниками и добровольцами."Все это происходит при поддержке и в рамках деятельности министерства государственной безопасности (МГБ ЛНР), потому что именно там расследуется уголовное дело по геноциду. Как раз там данные о наших основных человеческих потерях 2014-2015 года", - пояснила Сорока.Представитель генеральной прокуратуры ЛНР Юрий Лаушкин во время дискуссии выразил мнение, что уголовные дела, возбужденные в ЛНР по фактам преступлений ВСУ в Донбассе, приближают новый Нюрнбергский процесс."Работа, направленная на фиксацию военных преступлений украинской армии против мирного населения Донбасса, ведется систематически и с каждым годом приближает украинских силовиков и их командование к новому Нюрнбергскому процессу", - заявил Лаушкин.
https://ria.ru/20210831/donbass-1748041586.html
https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, киев, международный уголовный суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины
22:11 03.09.2021 (обновлено: 22:43 03.09.2021)
 
В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине

Представитель ЛНР Сорока: республика готова представить доказательства преступлений Киева

© РИА Новости / Оксана ЧигринаИзвлечение останков девяти жертв конфликта в Донбассе из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе ЛНР
Извлечение останков девяти жертв конфликта в Донбассе из массового стихийного захоронения в Славяносербском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Оксана Чигрина
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока выразила надежду, что когда-нибудь у республики будет возможность представить доказательства преступлений Киева в Донбассе на военном трибунале по Украине.
Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе, подписали соглашение о сотрудничестве и начали формирование общего банка данных ДНК для проведения идентификаций останков жертв конфликта. Результаты экспертиз с мест стихийных захоронений ЛНР и ДНР планируют отправлять в ЕСПЧ и Международный уголовный суд.
"Безусловно, работа (по розыску и вскрытию массовых стихийных захоронений жертв конфликта в Донбассе – ред.) происходит под надзором и контролем генеральной прокуратуры ЛНР, потому что здесь не просто важно найти и поднять останки человека, важно все это сделать правильно с точки зрения процессуального законодательства ЛНР. Чтобы это действительно имело весомое значение на международной арене, когда мы будем, я уверена, представлять эти материалы на международном трибунале по Украине", – сказала Сорока в ходе дискуссионной площадки "Народный форум" в эфире телеканала "Луганск 24".
Она уточнила, что работа в этом направлении ведется совместно со всеми органами исполнительной власти республики, представителями минской контактной группы, общественниками и добровольцами.
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"Все это происходит при поддержке и в рамках деятельности министерства государственной безопасности (МГБ ЛНР), потому что именно там расследуется уголовное дело по геноциду. Как раз там данные о наших основных человеческих потерях 2014-2015 года", - пояснила Сорока.
Представитель генеральной прокуратуры ЛНР Юрий Лаушкин во время дискуссии выразил мнение, что уголовные дела, возбужденные в ЛНР по фактам преступлений ВСУ в Донбассе, приближают новый Нюрнбергский процесс.
"Работа, направленная на фиксацию военных преступлений украинской армии против мирного населения Донбасса, ведется систематически и с каждым годом приближает украинских силовиков и их командование к новому Нюрнбергскому процессу", - заявил Лаушкин.
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