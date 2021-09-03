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Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома"
Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома" - РИА Новости, 03.09.2021
Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома"
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T00:51
2021-09-03T07:48
киев
владимир зеленский
евросоюз
газпром
нафтогаз украины
балтийское море
юрий витренко
северный поток — 2
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа, он также высказался о необходимости санкций против "Газпрома" в случае блокирования поставок топлива из других стран.Витренко находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским. Ранее украинский лидер после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что стороны обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода "Северный поток — 2".Лучшей гарантией энергетической безопасности Украины, по словам главы "Нафтогаза", станут контракты с европейскими компаниями. "И мы сейчас ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны устроить немцы. И на этих переговорах мы будем говорить с конкретными компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину", - добавил онВ августе Витренко настаивал на том, чтобы уже этой осенью европейские компании забронировали транзит газа через Украину на длительные сроки, потому что "просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией"."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".
https://ria.ru/20210902/energetika-1748259831.html
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киев, владимир зеленский, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, цены на нефть, россия
00:51 03.09.2021 (обновлено: 07:48 03.09.2021)
 
Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко предложил ввести санкции против "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый комплекс на Украине
Газовый комплекс на Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа, он также высказался о необходимости санкций против "Газпрома" в случае блокирования поставок топлива из других стран.
Витренко находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским. Ранее украинский лидер после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что стороны обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода "Северный поток — 2".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 01:42
Зеленский обсудил с Байденом энергетическую безопасность Украины

"Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие…", - заявил Витренко в эфире телеканала "1+1".

Лучшей гарантией энергетической безопасности Украины, по словам главы "Нафтогаза", станут контракты с европейскими компаниями. "И мы сейчас ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны устроить немцы. И на этих переговорах мы будем говорить с конкретными компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину", - добавил он
В августе Витренко настаивал на том, чтобы уже этой осенью европейские компании забронировали транзит газа через Украину на длительные сроки, потому что "просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией".
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 18:44
Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук
 
КиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзГазпромНафтогаз УкраиныБалтийское мореЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
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