https://ria.ru/20210903/tranzit-1748446816.html

Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома"

Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома" - РИА Новости, 03.09.2021

Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома"

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T00:51

2021-09-03T00:51

2021-09-03T07:48

киев

владимир зеленский

евросоюз

газпром

нафтогаз украины

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа, он также высказался о необходимости санкций против "Газпрома" в случае блокирования поставок топлива из других стран.Витренко находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским. Ранее украинский лидер после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что стороны обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода "Северный поток — 2".Лучшей гарантией энергетической безопасности Украины, по словам главы "Нафтогаза", станут контракты с европейскими компаниями. "И мы сейчас ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны устроить немцы. И на этих переговорах мы будем говорить с конкретными компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину", - добавил онВ августе Витренко настаивал на том, чтобы уже этой осенью европейские компании забронировали транзит газа через Украину на длительные сроки, потому что "просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией"."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".

https://ria.ru/20210902/energetika-1748259831.html

https://ria.ru/20210825/gaz-1747246974.html

киев

балтийское море

россия

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