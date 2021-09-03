00:51 03.09.2021 (обновлено: 07:48 03.09.2021)
Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома"
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко предложил ввести санкции против "Газпрома"
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа, он также высказался о необходимости санкций против "Газпрома" в случае блокирования поставок топлива из других стран.
Витренко находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским. Ранее украинский лидер после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что стороны обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода "Северный поток — 2".
"Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие…", - заявил Витренко в эфире телеканала "1+1".
Лучшей гарантией энергетической безопасности Украины, по словам главы "Нафтогаза", станут контракты с европейскими компаниями. "И мы сейчас ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны устроить немцы. И на этих переговорах мы будем говорить с конкретными компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину", - добавил он
В августе Витренко настаивал на том, чтобы уже этой осенью европейские компании забронировали транзит газа через Украину на длительные сроки, потому что "просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией".
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".
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