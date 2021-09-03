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Распространение коронавируса
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В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток
В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток - РИА Новости, 03.09.2021
В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток
Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения, сказал министр экономики, торговли и... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:05
2021-09-03T04:05
распространение коронавируса
токио
япония
владивосток
транспорт
россия
коронавирус covid-19
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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токио, япония, владивосток, транспорт, россия, коронавирус covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:05 03.09.2021
 
В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток

Япония готовится открыть рейсы Токио-Владивосток после снятия коронавирусных ограничений

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРейс японской компании ANA во Владивостоке
Рейс японской компании ANA во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.
"Теперь несколько слов о тех вещах, которые связаны с уже посткоронавирусной эпохой. Речь, например, идет о туризме. Владивосток по-прежнему привлекает огромное внимание японцев как туристов. И мы готовимся к открытию прямы рейсов из Токио, а также к открытию первого в России отеля с японским капиталом здесь (во Владивостоке)", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаТокиоЯпонияВладивостокТранспортРоссияКоронавирус COVID-19Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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