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В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток
В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток - РИА Новости, 03.09.2021
В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток
Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения, сказал министр экономики, торговли и... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:05
2021-09-03T04:05
2021-09-03T04:05
распространение коронавируса
токио
япония
владивосток
транспорт
россия
коронавирус covid-19
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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токио, япония, владивосток, транспорт, россия, коронавирус covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток
Япония готовится открыть рейсы Токио-Владивосток после снятия коронавирусных ограничений