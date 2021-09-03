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В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток

В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток - РИА Новости, 03.09.2021

В Японии заявили о готовности открыть рейсы Токио-Владивосток

Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения, сказал министр экономики, торговли и... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:05

2021-09-03T04:05

2021-09-03T04:05

распространение коронавируса

токио

япония

владивосток

транспорт

россия

коронавирус covid-19

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения, сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

токио

япония

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токио, япония, владивосток, транспорт, россия, коронавирус covid-19, восточный экономический форум — 2021 (вэф)