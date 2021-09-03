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Наука
https://ria.ru/20210903/tpu-1748355918.html
Ученые из России создали универсальное средство лечения рака
Ученые из России создали универсальное средство лечения рака - РИА Новости, 03.09.2021
Ученые из России создали универсальное средство лечения рака
Сделать лечение рака радиоактивным актинием-225 на 40 процентов более эффективным смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с другими... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:00
2021-09-03T03:01
наука
томск
томский политехнический университет
рак
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
здоровье
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сделать лечение рака радиоактивным актинием-225 на 40 процентов более эффективным смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с другими российскими исследователями. По словам авторов, они разработали особую наноупаковку для актиния, которая защищает организм от токсичных продуктов распада в 6-10 раз лучше аналогов. Статья опубликована в журнале ACS Applied Materials &amp; Interfaces.Актиний-225 — радиоактивный изотоп, впервые обнаруженный как продукт распада урана-233. Как рассказали ученые ТПУ, это вещество считается крайне перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака, в том числе и самых тяжелых.Это связано с тем, что актиний испускает альфа-частицы: линейная передача энергии этого типа меньше, чем у бета-лучей, поэтому оно "бьет" точнее в раковые клетки, не задевая здоровые. Однако при распаде актиния-225 образуются токсичные дочерние изотопы, франций-221 и висмут-213, которые накапливаются в печени, почках и селезенке. По словам ученых, это сдерживает широкое внедрение актиния в клинической практике.Решение этой проблемы нашли специалисты ТПУ, предложившие уникальный способ упаковки изотопа в полимерно-белковую капсулу. По их словам, это помогает нейтрализовать токсичные изотопы и повысить терапевтический эффект актиния-225 на 40 процентов.Период полураспада актиния-225 — 10 дней, а капсула остается стабильной как минимум две недели. Тесты на животных продемонстрировали накопление препарата в почках не более 5 процентов от общего объема, тогда как при использовании существующих систем накопление составляет от 30-35 до 50 процентов. При этом устойчивость новых капсул выше на 70-80 процентов, чем у аналогов, заявили ученые.По словам специалистов ТПУ, пока для упаковки актиния используется физический метод: изотоп просто смешивают с пористыми полимерными наносферами, "запирая" большую его часть внутри них. Такая конструкция показала себя не очень надежной, отметили ученые.При создании новых капсул авторы работы использовали химические методы, сначала связав актиний с альбумином, белковой молекулой, а затем поместив эту пару в полимерный раствор. Альбумин создает прочную ковалентную связь с полимером, буквально окружая изотоп защитной сферой. Ученые ТПУ применяли коммерчески доступный полимер на основе полипептидов и полисахаридов.
https://ria.ru/20210817/tpu-1745647936.html
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РИА Новости
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томск, томский политехнический университет, рак, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, здоровье
03:00 03.09.2021 (обновлено: 03:01 03.09.2021)
 

Ученые из России создали универсальное средство лечения рака

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сделать лечение рака радиоактивным актинием-225 на 40 процентов более эффективным смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с другими российскими исследователями. По словам авторов, они разработали особую наноупаковку для актиния, которая защищает организм от токсичных продуктов распада в 6-10 раз лучше аналогов. Статья опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Актиний-225 — радиоактивный изотоп, впервые обнаруженный как продукт распада урана-233. Как рассказали ученые ТПУ, это вещество считается крайне перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака, в том числе и самых тяжелых.
© Пресс-служба ТПУОбщая схема терапии с использованием разработанных носителей с 225Ac
Общая схема терапии с использованием разработанных носителей с 225Ac
1 из 3
Общая схема терапии с использованием разработанных носителей с 225Ac
© Пресс-служба ТПУ
© Пресс-служба ТПУХарактеризация полученных носителей
Характеризация полученных носителей
2 из 3
Характеризация полученных носителей
© Пресс-служба ТПУ
© Пресс-служба ТПУ

Распределение полученных носителей с радионуклидом после инжектрования в опухоль подопытной мыши

Распределение полученных носителей с радионуклидом после инжектрования в опухоль мыши
3 из 3

Распределение полученных носителей с радионуклидом после инжектрования в опухоль подопытной мыши

© Пресс-служба ТПУ
1 из 3
Общая схема терапии с использованием разработанных носителей с 225Ac
© Пресс-служба ТПУ
2 из 3
Характеризация полученных носителей
© Пресс-служба ТПУ
3 из 3

Распределение полученных носителей с радионуклидом после инжектрования в опухоль подопытной мыши

© Пресс-служба ТПУ
Это связано с тем, что актиний испускает альфа-частицы: линейная передача энергии этого типа меньше, чем у бета-лучей, поэтому оно "бьет" точнее в раковые клетки, не задевая здоровые. Однако при распаде актиния-225 образуются токсичные дочерние изотопы, франций-221 и висмут-213, которые накапливаются в печени, почках и селезенке. По словам ученых, это сдерживает широкое внедрение актиния в клинической практике.
Решение этой проблемы нашли специалисты ТПУ, предложившие уникальный способ упаковки изотопа в полимерно-белковую капсулу. По их словам, это помогает нейтрализовать токсичные изотопы и повысить терапевтический эффект актиния-225 на 40 процентов.

"Актиний считается универсальным изотопом, в теории его можно применять для лечения любых типов рака – если решить проблему токсичности. Наш метод предполагает использование биодеградируемого полимера: капсула рассасывается в организме на безвредные элементы после того, как франций-221 и висмут-213 внутри нее распадутся до неопасных изотопов", — объяснил один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александр Тимин.

Период полураспада актиния-225 — 10 дней, а капсула остается стабильной как минимум две недели. Тесты на животных продемонстрировали накопление препарата в почках не более 5 процентов от общего объема, тогда как при использовании существующих систем накопление составляет от 30-35 до 50 процентов. При этом устойчивость новых капсул выше на 70-80 процентов, чем у аналогов, заявили ученые.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского центра Онкотераностика ТПУ
17 августа, 03:00Наука
Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака
По словам специалистов ТПУ, пока для упаковки актиния используется физический метод: изотоп просто смешивают с пористыми полимерными наносферами, "запирая" большую его часть внутри них. Такая конструкция показала себя не очень надежной, отметили ученые.
При создании новых капсул авторы работы использовали химические методы, сначала связав актиний с альбумином, белковой молекулой, а затем поместив эту пару в полимерный раствор. Альбумин создает прочную ковалентную связь с полимером, буквально окружая изотоп защитной сферой. Ученые ТПУ применяли коммерчески доступный полимер на основе полипептидов и полисахаридов.
 
НаукаТомскТомский политехнический университетракНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияЗдоровье
 
 
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