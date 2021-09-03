https://ria.ru/20210903/tovary-1748492140.html

Названы самые некачественные товары в России

Названы самые некачественные товары в России - РИА Новости, 03.09.2021

Названы самые некачественные товары в России

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям" рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении меда, пельменей, а также... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:24

2021-09-03T10:24

2021-09-03T11:51

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

роскачество

россия

максим протасов

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям" рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении меда, пельменей, а также школьной формы.Так, по его словам, в российском меде содержится высокий уровень антибиотиков — над этим сейчас активно работают Минсельхоз и Россельхознадзор, которые призывают пасечников правильно лечить пчел.К еще одному сложному продукту, как пояснил Протасов, относятся и пельмени — для них нужен особый режим хранения при производстве.Также глава Роскачества рассказал и о нарушениях в легкой промышленности: школьная форма часто не удовлетворяет необходимым требованиям, например, при ее изготовлении используют синтетические материалы или ткань не пропускает влагу.Он отметил, что Минпромторг, Министерство экономического развития, Росаккредитация предпринимали усиленные меры контроля и не пропускали продукцию, не соответствующую стандартам, — это привело к улучшению качества одежды для учебных заведений.Современные потребители, как подчеркнул Протасов, стали больше обращать внимания на качество продукции. Представители Роскачества, в свою очередь, исследуют те товары, которые россияне хотят проверить: в этом году в список вошло более 70 видов продукции, в том числе хлеб, сыр и бытовая техника.Ранее Роскачество исследовало кефир семи торговых марок и нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, рейтинг компаний обнулили. Среди других недочетов — плесень, недостоверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности.

https://ria.ru/20210809/grushi-1744988791.html

https://ria.ru/20210826/vino-1747327789.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), роскачество, россия, максим протасов