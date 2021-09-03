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Названы самые некачественные товары в России
Названы самые некачественные товары в России - РИА Новости, 03.09.2021
Названы самые некачественные товары в России
Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям" рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении меда, пельменей, а также... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:24
2021-09-03T11:51
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
роскачество
россия
максим протасов
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям" рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении меда, пельменей, а также школьной формы.Так, по его словам, в российском меде содержится высокий уровень антибиотиков — над этим сейчас активно работают Минсельхоз и Россельхознадзор, которые призывают пасечников правильно лечить пчел.К еще одному сложному продукту, как пояснил Протасов, относятся и пельмени — для них нужен особый режим хранения при производстве.Также глава Роскачества рассказал и о нарушениях в легкой промышленности: школьная форма часто не удовлетворяет необходимым требованиям, например, при ее изготовлении используют синтетические материалы или ткань не пропускает влагу.Он отметил, что Минпромторг, Министерство экономического развития, Росаккредитация предпринимали усиленные меры контроля и не пропускали продукцию, не соответствующую стандартам, — это привело к улучшению качества одежды для учебных заведений.Современные потребители, как подчеркнул Протасов, стали больше обращать внимания на качество продукции. Представители Роскачества, в свою очередь, исследуют те товары, которые россияне хотят проверить: в этом году в список вошло более 70 видов продукции, в том числе хлеб, сыр и бытовая техника.Ранее Роскачество исследовало кефир семи торговых марок и нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, рейтинг компаний обнулили. Среди других недочетов — плесень, недостоверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности.
https://ria.ru/20210809/grushi-1744988791.html
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), роскачество, россия, максим протасов
10:24 03.09.2021 (обновлено: 11:51 03.09.2021)
 
Названы самые некачественные товары в России

Глава Роскачества Протасов назвал пельмени одним из самых некачественных товаров в стране

© Pixabay / islandworksПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Pixabay / islandworks
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью "Известиям" рассказал, что производители чаще всего нарушают правила при изготовлении меда, пельменей, а также школьной формы.
Так, по его словам, в российском меде содержится высокий уровень антибиотиков — над этим сейчас активно работают Минсельхоз и Россельхознадзор, которые призывают пасечников правильно лечить пчел.
К еще одному сложному продукту, как пояснил Протасов, относятся и пельмени — для них нужен особый режим хранения при производстве.
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Также глава Роскачества рассказал и о нарушениях в легкой промышленности: школьная форма часто не удовлетворяет необходимым требованиям, например, при ее изготовлении используют синтетические материалы или ткань не пропускает влагу.
Он отметил, что Минпромторг, Министерство экономического развития, Росаккредитация предпринимали усиленные меры контроля и не пропускали продукцию, не соответствующую стандартам, — это привело к улучшению качества одежды для учебных заведений.
Современные потребители, как подчеркнул Протасов, стали больше обращать внимания на качество продукции. Представители Роскачества, в свою очередь, исследуют те товары, которые россияне хотят проверить: в этом году в список вошло более 70 видов продукции, в том числе хлеб, сыр и бытовая техника.
Ранее Роскачество исследовало кефир семи торговых марок и нашло бактерии группы кишечной палочки в трех образцах, рейтинг компаний обнулили. Среди других недочетов — плесень, недостоверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности.
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ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)РоскачествоРоссияМаксим Протасов
 
 
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