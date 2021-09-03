https://ria.ru/20210903/tolstoy-1748501305.html
Театральный фестиваль "Толстой" начинается в Ясной Поляне
Театральный фестиваль "Толстой" начинается в Ясной Поляне - РИА Новости, 03.09.2021
Театральный фестиваль "Толстой" начинается в Ясной Поляне
Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в Ясной Поляне в Тульской области, в нем примут участие театры из 10 регионов России,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:19
2021-09-03T15:19
2021-09-03T15:56
культура
тульская область
ясная поляна (музей)
лев толстой (писатель)
новости культуры
театр
екатерина толстая
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в Ясной Поляне в Тульской области, в нем примут участие театры из 10 регионов России, которые покажут более 15 постановок, сообщила пресс-служба фестиваля.Ранее сообщалось, что фестиваль, который должен был пройти с 24 по 27 июня, перенесен на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.В программе фестиваля будут представлены современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству, отметили в пресс-службе, добавив, что в числе специальных проектов этого года значатся работы режиссеров Дмитрия Волкострелова и Елены Ненашевой, а также драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.В день открытия фестиваля для зрителей выступит Театр "Балет Евгения Панфилова" из Перми, который представит хореографическую интерпретацию творчества писателя. Этот и другие спектакли фестиваля будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом, добавили в пресс-службе.В этом году руководителем фестиваля стала прапраправнучка писателя Екатерина Толстая, а программным директором — помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев.
https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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тульская область, ясная поляна (музей), лев толстой (писатель), новости культуры, театр, екатерина толстая
15:19 03.09.2021 (обновлено: 15:56 03.09.2021)
Театральный фестиваль "Толстой" начинается в Ясной Поляне
Театральный фестиваль "Толстой" открылся в Ясной Поляне
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в Ясной Поляне в Тульской области, в нем примут участие театры из 10 регионов России, которые покажут более 15 постановок, сообщила пресс-служба фестиваля.
Ранее сообщалось
, что фестиваль, который должен был пройти с 24 по 27 июня, перенесен на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
"В год столетия музея "Ясная Поляна" в усадьбе писателя с 3 по 5 сентября 2021 года пройдет Пятый международный театральный фестиваль под открытым небом "Толстой"... В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 15 постановок", - говорится в сообщении.
В программе фестиваля будут представлены современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству, отметили в пресс-службе, добавив, что в числе специальных проектов этого года значатся работы режиссеров Дмитрия Волкострелова и Елены Ненашевой, а также драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.
В день открытия фестиваля для зрителей выступит Театр "Балет Евгения Панфилова" из Перми, который представит хореографическую интерпретацию творчества писателя. Этот и другие спектакли фестиваля будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом, добавили в пресс-службе.
В этом году руководителем фестиваля стала прапраправнучка писателя Екатерина Толстая, а программным директором — помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев.