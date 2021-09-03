https://ria.ru/20210903/tolstoy-1748501305.html

Театральный фестиваль "Толстой" начинается в Ясной Поляне

Театральный фестиваль "Толстой" начинается в Ясной Поляне - РИА Новости, 03.09.2021

Театральный фестиваль "Толстой" начинается в Ясной Поляне

Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в Ясной Поляне в Тульской области, в нем примут участие театры из 10 регионов России,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:19

2021-09-03T15:19

2021-09-03T15:56

культура

тульская область

ясная поляна (музей)

лев толстой (писатель)

новости культуры

театр

екатерина толстая

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пятый международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в Ясной Поляне в Тульской области, в нем примут участие театры из 10 регионов России, которые покажут более 15 постановок, сообщила пресс-служба фестиваля.Ранее сообщалось, что фестиваль, который должен был пройти с 24 по 27 июня, перенесен на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.В программе фестиваля будут представлены современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству, отметили в пресс-службе, добавив, что в числе специальных проектов этого года значатся работы режиссеров Дмитрия Волкострелова и Елены Ненашевой, а также драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.В день открытия фестиваля для зрителей выступит Театр "Балет Евгения Панфилова" из Перми, который представит хореографическую интерпретацию творчества писателя. Этот и другие спектакли фестиваля будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом, добавили в пресс-службе.В этом году руководителем фестиваля стала прапраправнучка писателя Екатерина Толстая, а программным директором — помощник ректора по спецпроектам Школы-студии МХАТ Павел Руднев.

https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

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тульская область, ясная поляна (музей), лев толстой (писатель), новости культуры, театр, екатерина толстая