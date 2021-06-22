https://ria.ru/20210622/festival-1738127392.html

Театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне перенесли

Театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне перенесли - РИА Новости, 22.06.2021

Театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне перенесли

Пятый театральный фестиваль "Толстой", который должен был пройти с 24 по 27 июня в Тульской области, перенесен на более поздний срок из-за неблагоприятной... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:49

2021-06-22T17:49

2021-06-22T17:49

культура

коронавирус в россии

театр

новости культуры

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ясная поляна (музей)

ясная поляна

тульская область

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пятый театральный фестиваль "Толстой", который должен был пройти с 24 по 27 июня в Тульской области, перенесен на более поздний срок из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба проекта."Мы до последнего момента надеялись, что пятый, юбилейный, театральный фестиваль "Толстой" состоится, как это было запланировано, с 24 по 27 июня 2021 года. Однако в связи с ухудшением ситуации Роспотребнадзор (письмо от 22 июня 2021 года) рекомендовал оргкомитету перенести проведение фестиваля на более поздние сроки, когда позволит эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что при возврате билетов зрителям возместят их полную стоимость в срок от 3 до 30 рабочих дней.Ранее директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая в интервью РИА Новости рассказала, что в программу юбилейного фестиваля должны были войти спектакли региональных театров, в том числе из Перми, Ижевска, Зеленограда, Твери и Кирова

https://ria.ru/20210526/tolstoy-1734297092.html

ясная поляна

тульская область

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2021

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коронавирус в россии, театр, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ясная поляна (музей), ясная поляна, тульская область