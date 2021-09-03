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В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров
В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров - РИА Новости, 03.09.2021
В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров
Специалисты восстановили исторический ареал амурского тигра в ЕАО, сейчас там около 20 этих хищников, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:22
2021-09-03T11:22
2021-09-03T11:22
еврейская автономная область
амурская область
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Специалисты восстановили исторический ареал амурского тигра в ЕАО, сейчас там около 20 этих хищников, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев."В ЕАО исторический ареал восстановлен, там порядка 20 тигров – это самостоятельная группировка, которая может заполнить все пригодные места обитания в области. Поэтому следующим этапом мы перешли на Амурскую область и пытаемся добиться таких же результатов. Если в Амурской области наш ждет успех, то тигры будут выпускаться на "белых" пятнах в Приморье и в Хабаровском крае", - рассказал Арамилев.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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еврейская автономная область, амурская область, сергей арамилев, центр "амурский тигр", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров
Гендиректор Центра "Амурский тигр" Арамилев: ареал животных в ЕАО восстановлен