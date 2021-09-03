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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210903/tigry-1748505806.html
В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров
В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров - РИА Новости, 03.09.2021
В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров
Специалисты восстановили исторический ареал амурского тигра в ЕАО, сейчас там около 20 этих хищников, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:22
2021-09-03T11:22
еврейская автономная область
амурская область
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Специалисты восстановили исторический ареал амурского тигра в ЕАО, сейчас там около 20 этих хищников, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев."В ЕАО исторический ареал восстановлен, там порядка 20 тигров – это самостоятельная группировка, которая может заполнить все пригодные места обитания в области. Поэтому следующим этапом мы перешли на Амурскую область и пытаемся добиться таких же результатов. Если в Амурской области наш ждет успех, то тигры будут выпускаться на "белых" пятнах в Приморье и в Хабаровском крае", - рассказал Арамилев.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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еврейская автономная область, амурская область, сергей арамилев, центр "амурский тигр", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:22 03.09.2021
 
В ЕАО восстановили исторический ареал амурских тигров

Гендиректор Центра "Амурский тигр" Арамилев: ареал животных в ЕАО восстановлен

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Специалисты восстановили исторический ареал амурского тигра в ЕАО, сейчас там около 20 этих хищников, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"В ЕАО исторический ареал восстановлен, там порядка 20 тигров – это самостоятельная группировка, которая может заполнить все пригодные места обитания в области. Поэтому следующим этапом мы перешли на Амурскую область и пытаемся добиться таких же результатов. Если в Амурской области наш ждет успех, то тигры будут выпускаться на "белых" пятнах в Приморье и в Хабаровском крае", - рассказал Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Амурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
11:01Хорошие новости
В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра
 
Хорошие новостиЕврейская автономная областьАмурская областьСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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