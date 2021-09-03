https://ria.ru/20210903/tigr-1748461209.html

Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО

Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО

Нападение амурского тигра на лесозаготовителя в Хабаровском крае, в результате которого человек и зверь погибли, было трагической случайностью, спровоцированной РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:19

2021-09-03T06:19

2021-09-03T06:19

происшествия

хабаровский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Нападение амурского тигра на лесозаготовителя в Хабаровском крае, в результате которого человек и зверь погибли, было трагической случайностью, спровоцированной другими людьми, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.В августе поступил сигнал о нападении тигра на человека, занимавшегося лесозаготовками в Нанайском районе Хабаровского края. Центр "Амурский тигр" сообщал, что мужчина отошёл от вагончика, произошла конфликтная ситуация с тигром, в результате хищник убил человека и уволок его тело в лес. Прибывшие на место происшествия сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края, МВД и Центра "Амурский тигр" по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение. Убитого хищника передали на экспертизу в Уссурийск."У тигра были основания так себя вести, но человек, который трагически погиб, не имеет отношения к этим основаниям. Трагическая случайность, когда люди спровоцировали нападение тигра на невинного человека", - рассказал Арамилев.Он отметил, что в 2010 году житель Тернейского района Приморья погиб от лап тигра. Потом было установлено, что тигр был ранен в ходе научного отлова и уже нападал на человека, был потенциально опасен, но тогда данные были скрыты. Тигр, получив травму от человека, лишившись возможности охотиться и находясь при смерти от истощения, отомстил невиновному."Хотелось бы предупредить. Бывают бездумные выстрелы из машины по крупным хищникам, по тиграм, медведям, или когда машиной сбивают зверя - нужно незамедлительно сообщать об этом в полицию, МЧС или охотнадзор. Если, например, сбили медведя, и он еще жив, но уйти не может от обочины, то при остановке следующей машины может случиться трагедия. Нельзя раненых хищников оставлять в лесу - случаются трагедии", - отметил Армилев.Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2020 года общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210525/tigr-1733800050.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр", восточный экономический форум — 2021 (вэф)