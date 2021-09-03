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Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом
Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом - РИА Новости, 03.09.2021
Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:31
2021-09-03T12:54
в мире
новая зеландия
окленд
джасинда ардерн
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек."Сегодня во второй половине дня &lt;...&gt; экстремист совершил террористическую атаку &lt;...&gt; в Окленде", — сказала политик в прямом эфире, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале New Zealand Herald. Ардерн добавила, что преступник придерживался идеологии "Исламского государства"*.Утром мужчина накинулся с ножом на покупателей. Из шести раненых трое, по данным местных СМИ, находятся в критическом состоянии.Нападавшего застрелили при задержании. О нем известно, что он родом из Шри-Ланки, прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, через пять лет попал под наблюдение властей.По предварительным данным, атаковавший действовал в одиночку. *Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, новая зеландия, окленд, джасинда ардерн
08:31 03.09.2021 (обновлено: 12:54 03.09.2021)
 
Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом

Премьер Новой Зеландии Ардерн назвала нападение в супермаркете в Окленде терактом

© REUTERS / TVNZ via Reuters TVСотрудница полиции Новой Зеландии у торгового центра в Окленде, где произошло нападение на посетителей
Сотрудница полиции Новой Зеландии у торгового центра в Окленде, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / TVNZ via Reuters TV
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек.
"Сегодня во второй половине дня <...> экстремист совершил террористическую атаку <...> в Окленде", — сказала политик в прямом эфире, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале New Zealand Herald.
Ардерн добавила, что преступник придерживался идеологии "Исламского государства"*.
Утром мужчина накинулся с ножом на покупателей. Из шести раненых трое, по данным местных СМИ, находятся в критическом состоянии.
Нападавшего застрелили при задержании. О нем известно, что он родом из Шри-Ланки, прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, через пять лет попал под наблюдение властей.
По предварительным данным, атаковавший действовал в одиночку.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреНовая ЗеландияОклендДжасинда Ардерн
 
 
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