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Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом

Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом - РИА Новости, 03.09.2021

Премьер Новой Зеландии назвала нападение в оклендском супермаркете терактом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:31

2021-09-03T08:31

2021-09-03T12:54

в мире

новая зеландия

окленд

джасинда ардерн

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом нападение на посетителей супермаркета в Окленде, в результате которого пострадали шесть человек."Сегодня во второй половине дня <...> экстремист совершил террористическую атаку <...> в Окленде", — сказала политик в прямом эфире, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале New Zealand Herald. Ардерн добавила, что преступник придерживался идеологии "Исламского государства"*.Утром мужчина накинулся с ножом на покупателей. Из шести раненых трое, по данным местных СМИ, находятся в критическом состоянии.Нападавшего застрелили при задержании. О нем известно, что он родом из Шри-Ланки, прибыл в Новую Зеландию в 2011 году, через пять лет попал под наблюдение властей.По предварительным данным, атаковавший действовал в одиночку. *Запрещенная в России террористическая организация.

новая зеландия

окленд

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в мире, новая зеландия, окленд, джасинда ардерн