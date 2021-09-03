18:17 03.09.2021 (обновлено: 18:19 03.09.2021)
В Нижегородской области сел на мель пассажирский теплоход
Теплоход "Константин Коротков" сел на мель в Нижегородской области, на борту 193 человека
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Теплоход "Константин Коротков" сел на мель в Нижегородской области, Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, теплоход "Константин Коротков" (судовладелец ООО "Водоходъ") следовал по Волге по маршруту Нижний Новгород - Москва и на 865-м километре судового хода в пятницу около 12.30 сел на мель.
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"На борту судна находятся 96 членов экипажа и 97 пассажиров. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Помех судоходству не имеется. В настоящее время судно самостоятельно снялось с мели и продолжило движение", - говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой на мель пассажирского судна. "Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщается на сайте компании "Водоходъ", четырехпалубный теплоход "Константин Коротков" - теплоход проекта 301, построен в Германии. Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 годах. Вмещает 218 пассажиров.
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